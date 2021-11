Region Samichlaus-Besuche finden heuer mehrheitlich im Freien statt Nachdem letztes Jahr Samichlaus und Schmutzli im Wald blieben, mischen sie sich dieses Jahr wieder unter das Volk. Am Sonntag, 28.November, entsendet die St. Niklausvereinigung Buchs-Grabs ihre St. Nikläuse in der katholischen Kirche Buchs. Auf einen Chlauseinzug im gewohnten Rahmen wird aber verzichtet.

Begegnungen mit dem St.Niklaus auf der Buchser Bahnhofstrasse gibt es dieses Jahr nicht. Bild: Archiv W&O

Am Sonntag, 28. November, findet um 17.30 Uhr die feierliche Aussendung der St. Nikläuse in der katholischen Kirche Buchs statt. Die St. Niklausvereinigung Buchs-Grabs verzichtet dabei jedoch coronabedingt auf den Chlauseinzug in gewohntem Rahmen. Das bedeutet, dass die St.Nikläuse nicht wie früher die Bahnhofstrasse hinauf bis zur Kirche gehen und unterwegs den Kindern Chlaussäckli verteilen. Sie fahren direkt zur katholischen Kirche.

Die Aussendung in der katholischen Kirche wird mit musikalischen Beiträgen des Panflötenchors Liechtenstein umrahmt. Für Erwachsene gilt Zertifikatspflicht. Nach der Aussendung verteilen die Nikläuse den Kindern im Kreuzgang Lebkuchen.

St. Niklausvereinigung Buchs-Grabs stattet nur im Freien Besuche ab

Vom 4. bis 7. Dezember finden die Chlausbesuche der St.Niklausvereinigung Buchs-Grabs statt. Jedoch werden die Chläuse und Schmutzlis die Familien nur im Freien besuchen. Bei Niederschlag sollte ein gedeckter Platz zur Verfügung stehen. Romy Gaug von der St.Niklausvereinigung Buchs-Grabs sagt:

«Der gedeckte Platz muss nicht zwangsläufig bei der Familie zuhause sein. Wichtig ist, dass bei der Anmeldung die Adresse des Treffpunkts angegeben wird.»

Samichlauskostüm kann auch gemietet werden

Wer über keinen gedeckten Vorplatz verfügt, darf den Chlaus auch an folgende Standorte bestellen: Aussenbereich katholische Kirche Buchs, Saxhof Buchs oder Begegnungszentrum Gallus Grabs. Die Chläuse und Schmutzlis der St. Niklausvereinigung besitzen ein Covid-Zertifikat, von den Familien und ihren Kindern wird dies aber nicht verlangt, wie die St.Niklausvereinigung Buchs-Grabs mitteilt.

Wem dies immer noch ein zu grosses Risiko ist, darf bei der St.Niklausvereinigung ein Samichlauskostüm mieten. Dieses Angebot ist nicht neu und hat grundsätzlich nichts mit der Coronapandemie zu tun.

Durchschnittlich stattet die St. Niklausvereinigung Buchs-Grabs etwa 180 bis 200 Chlausbesuche ab. Für dieses Jahr haben sich innert Kürze bereits 50 Familien angemeldet. «Es gibt Familien, die sich zusammengeschlossen und den Chlaus gemeinsam gebucht haben. So kann es sein, dass wir dieses Jahr weniger Besuche machen – aber in etwa gleich viele Kinder beschenken», sagt Romy Gaug.

80 Gruppenmitglieder helfen mit

Chlausbesuche führen auch die St. Nikolausgruppe Sevelen, Sevelerberg und Rans, die Gamser St. Nikolaus Aktion und die Klausgruppe Sax durch. Hier ist es möglich, Besuche in der Stube zu buchen. Allerdings haben alle drei Gruppen ebenfalls bereits Anmeldungen erhalten, die einen Chlausbesuch draussen bevorzugen.

Die Gamser St. Nikolaus Aktion besucht pro Jahr um die 60 bis 80 Familien. 80 Gruppenmitglieder, von Chläusen, Schmutzlis, Fahrer, sowie Personen, die für das Schminken und die Kleider verantwortlich sind, wirken mit. Sandro Berger, Präsident der Gamser St. Nikolaus Aktion, sagt:

«Wir freuen uns darauf, dass wir wieder Chlausbesuche durchführen dürfen. Es liegt uns am Herzen, dass wir eine gewisse Normalität in die Adventszeit bringen können.»

Im Jahr 2020 durften auch sie keine Besuche abstatten. Stattdessen verteilten sie Lebkuchen und Samichlausgeschichten, welche die Eltern ihren Kindern vorlesen konnten. «Diese Aktion kam sehr gut an», sagt Sandro Berger.

Die St. Nikolausgruppe Sevelen, Sevelerberg und Rans rechnet damit, dass sie dieses Jahr 30 bis 35 Familien sowie über 100 Kindergartenkinder besuchen dürfen. Arthur Tomasi, langjähriges Mitglied der St.Nikolausgruppe sagt:

«Falls gewünscht und es die Pandemie zulässt, kommen wir auch in die heimischen Stuben.»

Die Kindergartenkinder treffe der Seveler Samichlaus heuer draussen auf dem Sevelerberg oder bei einem Bauernhof. Das Chlausen bezeichnet Arthur Tomasi als «schöne, dankbare Aufgabe».

Chlaus-Schellen findet wieder statt

Die Klausgruppe Sax besucht ihre Klientel ebenfalls draussen und drinnen. Die meisten der Angemeldeten haben sich für einen Besuch unter freiem Himmel entschieden, heisst es vonseiten der Klausgruppe. Die Saxer Klausgruppe bietet vom 3. bis 11. Dezember Besuche an.

Am Samstag, 27. November findet das Chlaus-Schellen beim Saxer Schulhausplatz statt. «Letztes Jahr wurde auch dieser Anlass abgesagt», sagt Thomas Gassner von der Klausgruppe Sax. Dieses Jahr verteilen die Chläuse Grittibänz und Punch.