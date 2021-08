Region Entlastungsdienst Sarganserland Werdenberg: Präsident für 20 Jahre Engagement geehrt Der Entlastungsdienst Sarganserland Werdenberg hielt seine Hauptversammlung ab.

Präsident Heimo Steriti wurde durch das Vorstandsmitglied Claire-Lise Lippuner geehrt. Bild: PD

(pd) Dem Vorstand des Vereins Entlastungsdienst Sarganserland Werdenberg war es ein Anliegen, die Hauptversammlung in gewohntem Rahmen abzuhalten. Das Warten auf die Lockerungen der Corona-Massnahmen hat sich gelohnt. Am vergangenen Montag fanden 18 Mitglieder den Weg in den Saal des Restaurants Buchserhof, wo die Versammlung stattfand.

Vor dem offiziellen Teil durften alle Anwesenden einen wie gewohnt liebevoll arrangierten, köstlichen Apéro Riche geniessen.

Präsident Heimo Steriti behandelte anschliessend zielstrebig und locker die einzelnen Traktanden und Kassier Bruno Zingg konnte eine durchaus zufriedenstellende Jahresrechnung präsentieren.

Seit dem Zusammenschluss drei regionaler Entlastungsdienste zum Dachverband EDO (entlastungsdienst-ostschweiz.ch) konnte die Dienstleistung weiter professionalisiert werden. Vermittlerin Erika Flammer berichtet denn auch in ihrem Jahresbericht über die Herausforderungen während der Lockdown-Phase und die grosse Unterstützung, die sie vom EDO erfahren durfte.

Entlastung der Angehörigen ist ihm ein Anliegen

Den vielen langjährigen und engagierten Mitarbeitenden wurde ein grosser Dank ausgesprochen. Als Abschluss wurde Heimo Steriti für sein 20-jähriges Engagement als Präsident des Vereins geehrt. Entlastung von betreuenden und pflegenden Angehörigen ist ihm seit vielen Jahren ein wichtiges Anliegen. Der Verein hat ihm viel zu verdanken und darf glücklicherweise noch weiterhin auf seine grossartige Unterstützung zählen, heisst es in einer Medienmitteilung.