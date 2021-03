Region Die Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland erzielt das schlechteste Jahresergebnis Minus 24,8 Mio. Franken lautet das Jahresergebnis 2020 der Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland mit ihren Standorten Altstätten, Grabs und Walenstadt. Das ist das schlechteste Ergebnis aller vier Spitalverbunde im Kanton St. Gallen.

Das Spital Grabs konnte im Jahr 2020 ein Highlight verbuchen: Der Bezug des Neubaus im Herbst. Bild: PD

«Die Gesundung der Finanzen tut not», sagte Felix Sennhauser, Verwaltungsratspräsident der Spitalverbunde des Kantons St. Gallen, anlässlich der gestrigen Pressekonferenz. Gemeint sind damit die vier St.Galler Spitalverbunde, welche das Geschäftsjahr 2020 mit einem Verlust von 70 Millionen Franken abschliessen. Das ist eine Verschlechterung von 50 Millionen gegenüber dem Vorjahr und von 35 Millionen gegenüber dem Budget.

Mit einem Minus von 24,8 Mio. Franken erzielt die Spitalregion Rheintal Werdenberg Sarganserland (SR RWS) mit den Standorten Altstätten, Grabs und Walenstadt im Jahr 2020 das schlechteste Ergebnis aller vier Spitalverbunde. Prekär dabei ist, dass das Eigenkapital schmilzt. CEO der SR RWS, Stefan Lichtensteiger, sagt dazu:

«Das darf kein Dauerzustand sein, sonst wird es existenzbedrohend.»

Auch im Jahr 2021 rechnet die SR RWS mit einem Minus von fast 15 Mio. Franken. «Ohne die strukturellen Massnahmen in der St. Gallen Spitallandschaft, wie sie nun im Rahmen des St. Galler Spitalstrategieprozesses umgesetzt werden sollen, werden die St. Galler Spitäler nicht in der Lage sein, eine Ebitda-Marge von 10 Prozent zu erreichen, die aus finanziellen Gesichtspunkten für die nachhaltige Finanzierung der Spitalbetriebe notwendig ist», sagt CEO Stefan Lichtensteiger.

Sonderabschreibung von fast 9 Mio. im Ergebnis enthalten

Erwähnenswert ist beim Jahresergebnis 2020 der SR RWS, dass in diesem Ergebnis eine Sonderabschreibung von 8,96 Millionen Franken für aufgelaufene Bauprojektkosten am Standort Altstätten enthalten ist. Diese Bewertungskorrektur in der Bilanz der SR RWS gründet auf dem Entscheid des Kantonsrates zur Spitalstrategie, in welcher der Standort Altstätten nicht mehr als Spitalstandort vorgesehen ist und der Tatsache, dass für die Fortführung des Bauprojektes Altstätten kein Referendum für eine Volksabstimmung zu Stande gekommen ist.

Weiter ist zu beachten, dass in den Erträgen 2020 die vom Kantonsrat beschlossene Covid-19 Ertragsausfallentschädigung im Betrag von 8,14 Millionen Franken als aktive Rechnungsabgrenzung bereits berücksichtigt worden ist.

Weniger stationäre Frequenzen und weniger ambulante Besucher

Die Auswirkungen der Coronapandemie hinterlassen in der Entwicklung der Frequenzen deutliche Spuren. Die stationären Frequenzen gingen in der SR RWS von 15 352 Patienten im Jahr 2019 auf 13 939 Patienten im Jahr 2020 zurück. Auch im ambulanten Bereich wurden mit 108 666 ambulanten Besuchen im Jahr 2020 deutlich weniger Patienten als im Vorjahr (2019: 121 611) behandelt.

Trotz des Lockdowns im Frühling mussten zu dieser Zeit praktisch keine Covid-Patienten betreut werden. Im Herbst war die SR RWS infolge der Covid-Patienten sehr belastet, aber nicht überbelastet, wie Stefan Lichtensteiger sagt.

Positiv auf das Jahresergebnis ausgewirkt

Immerhin konnte das Spital Grabs auch eine positive Nachricht verbreiten. Die Neubaueröffnung im September 2020 war ein Highlight. Stefan Lichtensteiger sagt:

«Der Umzug hat tadellos geklappt. Der Spitalneubau findet bei Patienten und bei den Mitarbeitenden grossen Anklang.»

Da der Spitalneubau in Grabs wegen Corona erst im September 2020 und nicht schon im Mai 2020 bezogen werden konnte, reduzierte sich im Jahr 2020 entsprechend die Abschreibungsdauer für den Neubau, was sich im Vergleich zum Budget sogar positiv auf das Jahresergebnis auswirkte.

Negativ auf das Gesamtergebnis ausgewirkt habe sich der Neubau in Grabs auch deshalb nicht, weil der grösste Kostenblock die Personalkosten sind. «Investitionskosten für Neubauten fallen weniger ins Gewicht, weil sie über eine lange Zeitdauer von 33 Jahren abgeschrieben werden», so Lichtensteiger.