Region «Blockchain-Verbot wäre technisch nicht umsetzbar»: Das Thema Bitcoin und Mining als Energiefresser ist auch in Liechtenstein angekommen Im Rahmen der Energiekrise rückt nun auch der Energiehunger des Bitcoin in den Fokus. Ist die Technologie jetzt noch vertretbar?

Eine Mining-Farm in Russland, in der mit grossem Energieaufwand Bitcoins «geschürft» werden. Bild: cisfo

«Eine einzige Bitcoin-Transak­tion verbraucht etwa gleich viel Strom wie ein Haushalt in 1,5 Monaten», titeln derzeit diverse Schweizer Medien. Die Grünen haben in Zug ein Postulat eingereicht, das der Regierung verbieten soll, «energiefressende Kryptowährungen» als Zahlungsmittel bei Steuern zu akzeptieren. Und auch Paul Niggli, Ex-Krisenmanager beim Stromnetzbetreiber Swissgrid, hat in einem Interview ein Verbot von Bitcoin gefordert.

Bereits ein Thema im Liechtensteiner Landtag

Das Thema Bitcoin und Mining als Energiefresser ist vor nicht allzu langer Zeit auch in Liechtenstein angekommen. An­lässlich der letzten Landtags­sitzung im August verwies die FL-Ab­geordnete Manuela Haldner-Schierscher darauf, dass sich der Energieverbrauch des Netzwerkes jährlich auf rund 100 TWh belaufe. Sie verwies zudem auf die Analysten-Webseite «Digiconomist». Demnach verbraucht eine einzige Bitcoin-Transaktion so viel Strom wie 453'000 Transak­tionen mit einer Kreditkarte. Und: Ungefähr 300'000 Bit­coin-Transaktionen finden jeden Tag statt.

Auch wenn die Analyse von Digiconomist-Analyst Alex de Vries auch hinterfragt und kritisiert wird, fest steht: Ob sauber oder schmutzig, ob der Stromverbrauch so hoch ist wie in Irland oder in halb Nigeria – und ganz gleich, wie schwierig es ist, genaue Zahlen zu ermitteln: Viele finden das blosse Ausmass der Bitcoin-Energiebilanz schon beunruhigend genug. «Die Zahlen sind so oder so irre», wird de Vries auf «dw.com» zitiert.

«Der Bitcoin ist nicht nachhaltig, ganz gleich wie man es dreht und wendet: Wir unterhalten uns eigentlich nur darüber, ob er 10'000- oder 20'000-mal schlimmer ist als Visa.»

«Isolierte Regulierung wird Komplexität nicht gerecht»

Mit Blick auf die aktuelle Energiekrise ist es nicht weiter verwunderlich, dass auch der Bitcoin bzw. das Bitcoin-Mining in die Kritik gerät. Doch kann die Blockchain-Technologie, auf der Bitcoin beruht, einfach «abgeschaltet» werden?

Thomas Dünser, Leiter der Stabsstelle für Finanzplatzinnovation und Digitalisierung in Liechtenstein, glaubt nicht, dass ein Verbot technisch überhaupt umsetzbar wäre, «selbst wenn es technisch gewollt wäre». Das Bitcoin-Netzwerk laufe auf vielen weltweit verteilten Servern über das Internet.

«Bitcoin als Investitionsgut oder digitales Geldmittel steht sehr viel mehr im medialen Fokus als andere Güter, vielleicht auch wegen seiner Transparenz. Bei anderen Gütern liegt diese Transparenz oft nicht vor», fügt Dünser hinzu und ergänzt: «So kennen wir den weltweiten Gesamtenergieverbrauch von Gold, Bargeld oder Buchgeld des Bankensystems nicht, obwohl er vielleicht signifikant ist.» Eine isolierte Regulierung von Bitcoin zur Reduktion des weltweiten Energieverbrauchs werde der Komplexität des Energieproblems deshalb nicht gerecht.

«Blockchain-Entwicklung differenzierter betrachten»

Ob Bitcoin-Mining – also ein Prozess, bei dem Rechenleistung zur Transaktionsverarbeitung, Absicherung und Synchronisierung aller Nutzer im Netzwerk – auch in Liechtenstein zur Verfügung gestellt wird, kann Dünser nicht sagen. Dazu gebe es keine verlässlichen Daten. Da die Energiekosten in Liechtenstein im Vergleich zu anderen Ländern aber eher hoch gewesen seien, sei es unwahrscheinlich. Tatsächlich findet Mining vor allem in Ländern statt, wo die Energiekosten tief sind.

Auf die Frage, wie er zum Widerspruch steht, dass die Regierung einerseits Strom einsparen und dies bei jedem Einzelnen einfordern möchte und andererseits die Blockchain- Technologie vorantreibe, verweist Dünser darauf, dass Bitcoin nicht mit Blockchain verwechselt werden dürfe. «Blockchain ist eine Grundlagen­- technologie, die für sehr viel verschiedene Anwendungen der digitalen Wirtschaft eingesetzt werden kann.» Bitcoin als virtuelles Geldsystem nutze aus verschiedenen Gründen eine energieintensive Art der Blockchain. Es gebe andere Blockchain-Systeme, die für andere Anwen­dungen als für virtuelles Geld genutzt werden, die mit deut­-lich weniger Energie auskommen würden.

«Man muss die Blockchain-Entwicklung deshalb auch differenziert betrachten.»

Die Blockchain-Anwendungen hätten sich zudem weltweit auch ohne Gesetz entwickelt. «Mit dem Blockchain-Gesetz hat die Regierung sichergestellt, dass Blockchain-Anwendungen sich in einem gesetzlichen Rahmen entwickeln können und die Nutzer von diesen Anwendungen adäquat geschützt sind.»