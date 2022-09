Region Bestand schrumpft: Viele Fische nutzen den Rhein «nur» noch als Wanderkorridor und siedeln in Binnengewässer um Fische haben im Rhein massive Probleme, zu (über)leben – deshalb wandern sie weiter und weichen auf Binnengewässer aus.

Der Rhein dient den Fischen hauptsächlich als Wanderkorridor. Bild: Heini Schwendener

Forelle, Strömer, Äsche, Nase, Barbe, Felchen oder Brachsen – in der Region können heute rund 30 Fischarten nachgewiesen werden. Doch nur die wenigsten davon leben im Rhein, sie nutzen diesen «nur» noch als Wanderkorridor und siedeln dann in die Binnengewässer um. «Der Rhein ist fischarm geworden», bringt es Rainer Kühnis, Präsident des Fischereivereins Liechtenstein, auf den Punkt und zeigt auf, warum sich die Fische im grössten Fliessgewässer nicht mehr wohlfühlen.

«Täglich künstliche Tsunamis im Rhein»

«Die Fische haben massive Probleme, im Rhein zu leben. Grund dafür sind Wasserkraftwerke am Alpenrhein», erklärt Rainer Kühnis. Denn ein Wasserkraftwerk störe die Gewässerdynamik massiv. Kühnis spricht von täglich künstlichen «Tsunamis» im Rhein, wenn das turbinierte Wasser während der Stromproduktion schwall­artig abgelassen wird. «Täglich steigt und sinkt der Wasserpegel mehrfach um rund einen Meter. Gleich nach dem Schwall wird wiederum ein Sunk erzeugt. Und dann stranden vor allem die Jungfische auf Sandbänken oder werden von Feinmaterial bedeckt. Das erschwert eine Vermehrung und es gibt kaum mehr Jungfische.»

Fangmindestmass und Schonzeiten vereinheitlicht

Abgesehen davon, dass Was­serkraftwerke auch grosse Wanderhindernisse für die Fische darstellen würden, sorgten die Stauwerke durch periodisches Ablassen der gestauten Schlammmassen aber auch für eine Trübung des Rheins. «Viele Fischarten jagen auf Sicht. Wenn sie in ihrer Orientierung eingeschränkt sind, finden sie keine Nahrung mehr. Entweder sie wandern dann in Seitengewässer ab oder sie verenden», beschreibt Kühnis die Situation. Um die Situation im Alpenrhein nicht zusätzlich zu verschärfen, haben sich gemäss Rainer Kühnis im Jahr 2016 alle Anrainer darauf geeinigt, dass in allen Strecken dieselben Schonzeiten und Fangmasse gelten. Kühnis erklärt:

«Das soll der jeweiligen Fischart ein ungestörtes Laichgeschäft ermöglichen. Das Schonmass ist so bemessen, dass sich ein Fisch der betreffenden Art mindestens einmal im Leben natürlich fortpflanzen kann, bevor er gefangen werden darf.»

Ob die Schonzeiten auch eingehalten werden, kann allerdings nur auf der Liechtensteiner Seite des Rheins wirklich kontrolliert werden. Denn während sämtliche Fischgewässer des Landes ein Pachtgebiet bilden, das an den Fischereiverein verpachtet wurde, ist das auf der Schweizer Seite nicht der Fall. Entsprechend schlecht sei auch die Kontrolle. Natürlich könne der Fischereiverein beim Kanton insistieren, wenn er auffällige Beobachtungen mache. Mehr könne er aber nicht tun.

Staustufen: «Verwandeln Fluss in einen See»

Um die Artenvielfalt der Fische im Rhein zu verbessern, braucht es gemäss Kühnis mehr Strukturvielfalt. «Der Rhein ist kanalisiert und fliesst in einem engen Korsett. Instream-Massnahmen innerhalb des vorgegebenen Körpers könnten aber helfen.» So verweist er auf das Projekt in Ruggell, wo der Fischereiverein im Jahr 2015 mit Kiesinseln, Steinhaufen, Bruchsteinmauern und Ufersträuchern verschiedenste Strukturen im Parallelgraben geschaffen hat. Die ersten Erfolge waren bereits 2017 sichtbar: Im strukturreichen Abschnitt konnten sieben Fischarten – Giebel, Aal, Trüsche, Äsche, Regenbogenforelle, Bachforelle und Stichling sowie eine Krebsart nachgewiesen werden.

Als «verheerend» für die Fischfauna bezeichnet er hingegen das Rheinkraftwerk, das im Rahmen der Energiekrise wieder in den Vordergrund gerückt ist.

«Wenn wir Staustufen schaffen, verwandeln wir einen Fluss in einen See.»

Das Wasser würde gestaut und kann nicht mehr so schnell fliessen. Dadurch erwärmt es sich im Sommer schneller und kühlt im Winter stärker ab. Zudem würde der Gewässerboden verschlammt.

Binnengewässer: «Hausaufgaben gemacht»

Als wichtig erachtet er hingegen die allfällig geplanten Aufweitungen für den Rhein. Kurzfristig würde das gemäss Kühnis zwar keinen Beitrag zur Fischvielfalt leisten, denn «die Defizite würden so nicht behoben». «Solange sich die Fische im Rhein nicht fortpflanzen, nützt es ihnen auch nichts, wenn man ihnen mehr Raum gibt.» Für die nächste Generation sei es aber wichtig, wenn der Raum gesichert sei.

«Und in einem nächsten Schritt müssten Schwall und Sunk saniert werden, um das trübe Gewässer wieder klarer werden zu lassen. Dann fördern die Aufweitungen tatsächlich die Fischvielfalt.»

So gibt es in Bezug auf die Ökologie im Rhein noch einiges zu tun. Anders sieht es hingegen, wie bereits erwähnt, in den Binnengewässern aus: Im Jahr 1820 konnten noch 26 Fischarten in den Gewässern Liechtensteins nachgewiesen werden, im Jahr 1999 waren es im Kanal nur noch vier.

Wanderhindernisse verunmöglichten den Fischen, sich von Gewässer zu Gewässer zu bewegen. 2000 beschloss die Regierung dann, diese Hindernisse zu entfernen. Seitdem stieg der Fischbestand zunehmend. Heute kann der Fischereiverein wieder rund 30 Fischarten zählen. «Hier hat Liechtenstein, im Gegensatz zu an­deren Ländern, seine Hausaufgaben gemacht», freut sich Rainer Kühnis über den Erfolg.