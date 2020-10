Regierungsrat Beat Tinner lobt das Buchser Campus-Projekt und das Motel-Siegerprojekt und unterstreicht die Bedeutung der Innovation Der St.Galler Volkswirtschaftsdirektor Beat Tinner unterstützt die Entwicklung des Bildungscampus Buchs und freut sich über die Realisierung des Motels. Er verweist darauf, dass RhySearch als Teil des Campus vom Innovationspark Ost profitieren wird.

Stadtpräsident Daniel Gut, Architekt Carlos Martinez, Christian Gremli und Richard Brander von der NTB Studienstiftung sowie Regierungsrat Beat Tinner (von links) diskutieren über das Siegerprojekt «Vitus». Bild: PD

(pd) Bei der Präsentation der Wettbewerbsbeiträge für den Neubau des Motels am Campus Buchs erntete das Siegerprojekt am Freitag viel Lob.

Regierungsrat Beat Tinner freut sich, dass ein Holzbau obsiegte, und ist überzeugt, dass sich das neue Gebäude wunderbar in die bestehende Baustruktur einfügt. Das geplante Motel am Campus Buchs sowie die vorgesehene Aussenraumgestaltung wird für mehr Urbanität sorgen.

Campus auch wichtig für das gesellschaftliche Leben

Der Campus Buchs soll in Zukunft ein Ort werden, an dem nicht nur studiert, geforscht und gearbeitet wird, sondern an dem auch das gesellschaftliche Leben stattfindet. Einen wesentlichen Teil dazu beitragen werden die Parkanlage und das öffentliche Restaurant.

Stadtpräsident Daniel Gut freut sich:

«Durch die Gestaltung und das Zusammenspiel der verschiedenen Nutzungen und Elemente wird ein mediterranes Feeling entstehen.»

Der Aussenraum wird mit dem Innenraum beispielsweise durch die durchgezogenen Sitzstufen direkt verbunden. So entsteht ein spezielles Raumgefühl.

Regierungsrat Beat Tinner signalisiert Unterstützung

Regierungsrat Beat Tinner freute sich sichtlich über das präsentierte Siegerprojekt: «Es freut mich, dass ein Holzbau gewählt wurde, der sich wunderbar in die bestehende Baustruktur einfügt.»

Auch wenn die Wirtschaft coronabedingt aktuell grosse Herausforderungen zu meistern hat, ist Beat Tinner überzeugt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für die Realisierung des Motels am Campus ist:

«In Krisen müssen zukunftsorientierte Investitionen getätigt werden. Genau dies beabsichtigt die NTB Studienstiftung nun.»

Damit ein solches Projekt zum Erfolg geführt werden könne, brauche es innovative und engagierte Stadtpräsidenten und treibende Kräfte vor Ort.

Der kantonale Volkswirtschaftsdirektor signalisierte die Unterstützungsbereitschaft des Kantons. Einerseits was die Entwicklung des Gebiets Hanfland/Fegeren direkt betrifft, andererseits auch im Bereich der öV-Erschliessung, die in den nächsten Jahren verbessert wird.

Der Regierungsrat setzt auf Innovation

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Wirtschaft ist aus Sicht der St.Galler Regierung die Innovation. Beat Tinner unterstrich:

«Ein Beispiel dafür ist der Innovationspark Ost. Davon wird auch RhySearch am Campus Buchs profitieren.»

Das Konzept, künftig auch den gesellschaftlichen Teil am Campus stärker zu fördern, überzeugt den Volkswirtschaftsdirektor: «Um Forschungserfolge zu erzielen, muss ausserhalb der eigentlichen Tätigkeit ein Austausch untereinander erfolgen. Dies ist sicherlich ein wesentlicher Treiber.»

Die Annehmlichkeiten für die Studierenden und Dozenten sind zudem wichtig, da heute die Bildungs- und Forschungsinstitute im direkten Konkurrenzkampf stehen.

Aufgabenstellung war eine Herausforderung

Der Architekt des Siegerprojekts, Carlos Martinez, erläuterte vor den rund 40 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Bildung, Forschung und Studienstiftung, dass die Aufgabenstellung des Projektwettbewerbs herausfordernd war.

Gleichzeitig lobte er den gut organisierten Wettbewerb und gab seiner Freude über den ersten Platz Ausdruck: «Es freut mich besonders, weil wir in Buchs für Secli Weinwelt ganz in der Nähe schon ein Projekt realisieren durften und ich selbst am bzb zur Schule ging.»

Anschliessend an den offiziellen Teil hatten die Gäste am Freitag die Möglichkeit sämtliche Projekteingaben zu studieren und über diese zu diskutieren. Dabei war auffallend, wie gut der geplante Holzbau des Siegerteams Carlos Martinez Architekten AG bei den Betrachtern ankam. Es scheint, dass die Anwesenden den hohen, warm anmutenden Turm bereits ins Herz geschlossen haben.