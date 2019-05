Damann, Kölliker und Mächler eröffneten das neue Landwirtschaftliche Zentrum in Salez

Am Samstag, 18., und Sonntag, 19. Mai, finden jeweils von 10 bis 16 Uhr die Tage der offenen Tür im Landwirtschaftlichen Zentrum in Salez statt. Es gibt Führungen durch den Neubau und ein umfangreiches Rahmenprogramm. In der Mensa tritt am Samstag ab 12.30 Uhr die Jugendmusik Sennwald auf, am Sonntag ab 11 Uhr das Kinderjodelchörli Rheintal.