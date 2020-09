Rechtzeitig zum Start des Herbstsemesters: Die NTB heisst seit heute Dienstag OST –Ostschweizer Fachhochschule Am 1. September hat die neue Ostschweizer Fachhochschule die Rechtsnachfolge der Interstaatlichen Hochschule für Technik Buchs (NTB) und von zwei weiteren St.Galler Fachhochschulen angetreten.

Der Schriftzug NTB am Standort Buchs wurde am Dienstag abmontiert. Er wird nun durch OST ersetzt. Die neue Bezeichnung OST – Ostschweizer Fachhochschule prangte bereits gestern auf den Flaggen vor dem Haupteingang. Bild: Thomas Schwizer

Die OST – Ostschweizer Fachhochschule ist als einheitliche Organisation in das Herbstsemester 2020 gestartet. Die neue Fachhochschule übernahm am Dienstag die Rechtsnachfolge der drei Hochschulen im Kanton St. Gallen.

Die Bezeichnungen Fachhochschule FHS St. Gallen, Hochschule HSR Rapperswil und Interstaatliche Hochschule für Technik NTB Buchs weichem dem neuen Brand OST, bestätigte Daniel Seelhofer auf Anfrage des W&O. Er hat vor elf Monaten die Tätigkeit als Gründungsrektor der OST aufgenommen. Seit dem 1. Januar 2020 hat zudem Michael Auer als Hochschulratspräsident seine Funktion angetreten, ebenso die 14 gewählten Hochschulrätinnen und -räte.

Bezeichnung NTB am Gebäude in Buchs wird durch OST ersetzt

Der Name NTB wird wie jener der HSR in Rapperswil verschwinden. Am Montag ist der Schriftzug am NTB-Gebäude in Buchs abmontiert worden. Er wird nun durch den neuen Schriftzug OST ersetzt, der bereits am Dienstag auf den Flaggen vor dem Eingang des Fachhochschule von der neuen einheitlichen Organisation zeugte. Diese ist vom St. Galler Kantonsrat und schliesslich am 17. November 2019 vom Stimmvolk genehmigt worden.

Das Kürzel NTB geht auf das Neu-Technikum Buchs zurück, das vor 50 Jahren gegründet worden ist. Es wurde später auch bei der Interstaatlichen Hochschule für Technik NTB weiter verwendet. OST-Rektor Daniel Seelhofer ist sich bewusst, dass das Verschwinden der Bezeichnung NTB Emotionen auslösen kann. Es sei aber wichtig, nun das Markenbranding «OST – Ostschweizer Fachhochschule» zu pflegen. Für eine gewisse Zeit werde es wohl noch ein gewisses Co-Branding mit NTB und OST geben.

«Der Hochschul-Standort Buchs wird aufgewertet»

Mit der neuen Ostschweizer Fachhochschule werde der Standort Buchs aufgewertet, betont Seelhofer. Denn der bisherige NTB-Rektor Lothar Ritter, der weiterhin als Standortleiter in Buchs wirkt, leitet auch das Departement Technik der neu gebildeten OST, das an allen drei Fachhochschulen im Kanton St. Gallen vertreten ist.

Der Bedeutung dieser Funktion für den Standort Buchs waren sich auch die Vertreter der Region Rheintal-Werdenberg-Sarganserland bewusst. Sie haben sich im Vorfeld der Besetzung der Departementsleitungen erfolgreich dafür eingesetzt, dass die Leitung des Departements Technik an Buchs, die bisherige «Hochschule für Technik», und damit an Lothar Ritter vergeben wird.

«Leistungsangebot soll weiter geschärft und ausgebaut werden»

In einer Mitteilung vom Dienstag heisst es: «Die enge Bindung der OST zu Gesellschaft, Wirtschaft und Politik ist für die zukünftige Weiterentwicklung unserer Fachhochschule zentral.» Dies ist auch eine Stärke der NTB in Buchs. Das Leistungsangebot von OST soll gerade in der angewandten Forschung weiter geschärft und ausgebaut werden, wird betont.