RC Oberriet-Grabs vor dem letztem Kampf der Saison: Aufstiegsfeier oder Status quo? Siegt der Ringerclub Oberriet-Grabs gegen Schattdorf, ist das langfristige Ziel Premium League erreicht.

Andri Vishar (rechts) will auch im letzten Kampf der Saison den Ton angeben und siegen. Bild: PD

(mz) Diesen Sonntag, ab 15 Uhr, in der Bildstöckli-Halle in Oberriet, steigen die Aktiven des Ringerclubs Oberriet-Grabs in die zweite, entscheidende Begegnung gegen die RR Schattdorf. In diesem Auf-/Abstiegskampf weisen die Rheintaler einen kleinen Vorsprung von einem Punkt auf.

Wie ein Sieg fühlte sich das 20:19 im ersten Kampf gegen Schattdorf nicht wirklich an. Mehrfach fehlte nur wenig, um mehr Punkte gutgeschrieben zu erhalten. Angefangen bei Nicolas Steiger, welcher beim 9:9 nach Punkten – in diesem Fall entscheidet erst die geringere Anzahl Verwarnung, gefolgt von der höheren Einzelwertung – den Sieg gegen Simon Gehrig nur knapp verpasste. Auch Maurus Zogg gab gegen Renato Kempf einen unnötigen Punkt ab. Gleiches gilt auch für Ilir Fetahu, welcher aufgrund von Unaufmerksamkeit zweimal ebenfalls Punkte abgab.

Vor allem aber die umstrittene Situation, als Mirco Studer in seiner Begegnung gegen Ramon Epp in den letzten Momenten der zweiten Hälfte eine Zweierwertung erzielte, diese jedoch nicht gegeben wurde, da laut den Zeitmessenden diese schon vorbei war, sorgte für rote Köpfe bei den Rheintalern.

Gewichtsklassenwechsel wirft Fragen auf

Doch nun gilt es, die Geschehnisse des letzten Wochenendes abzuhacken. Der Fokus muss auf den alles entscheidenden letzten Kampf der Saison gesetzt werden.

Der Gewichtsklassenwechsel im Rückkampf wirft einige Fragen auf. Das erste Fragezeichen ist Nicolas Christen. Der Schattdörfner Kaderringer stand vergangenen Samstag noch nicht auf der Matte. Es ist jedoch gut möglich, dass sich der Schweizer Meister bis 80 kg von seiner Fussverletzung erholt hat und somit am Sonntag in der Aufstellung stehen wird. Auch Tanguy Darbellay stand bisher noch nicht im Einsatz. Es ist zu erwarten, dass der Doppellizenzringer aus dem Wallis ebenfalls die Reise nach Oberriet auf sich nehmen wird.

Simon Gehrig und Sven Gamma werden mit grosser Wahrscheinlichkeit ebenfalls einen Gewichtsklassenwechsel auf sich nehmen. Gehrig würde in diesem Fall bis 61 kg Freistil auf die Matte gehen, während Gamma im griechisch – römischen Stil bis 65 kg eingesetzt werden könnte.