RC Oberriet-Grabs in der Aussenseiterrolle In der Challenge League geht es für Oberriet-Grabs am Samstag zum Leader nach Brunnen.

Gut gecoacht: Nicolas Steiger bezwingt in der Hinrunde Morteda Abd al Sada aus Brunnen knapp mit 7:6 Punkten. (Bild: PD)

Ringen Der RCOG startet mit neuem Mut auswärts gegen Leader Brunnen in die Rückrunde der Challenge League. Denn die Erleichterung war gross, als die erste Mannschaft des Ringerclubs Oberriet-Grabs durch einen Sieg über Thalheim letzten Samstag die ersten zwei Punkte der Saison für sich gewinnen konnte. Dank dieser Leistung gelang es, den Anschluss auf den zweiten Tabellenplatz zu wahren und somit die Hoffnungen auf eine Playoff-Qualifikation aufrechtzuerhalten.

Die Favoritenrolle im Duell am Samstag ist klar dem Titelverteidiger Brunnen zuzuteilen. Die Schwyzer Ringer konnten den Hinkampf in Oberriet mit 22:16 für sich entscheiden. Wäre das Wettkampfglück an diesem Abend etwas mehr auf der Seite der Ostschweizer gelegen, hätte vielleicht sogar der erste Sieg seit einer langen Durststrecke gegen Brunnen möglich sein können. Das junge Team der Brunner hat mit Militärvizeweltmeister Damian von Euw sowie mehreren weiteren Nationalkaderathleten eine Mannschaft zusammengestellt, gegen welche es keine leichte Aufgabe sein wird, zu gewinnen. Trotzdem werden Coach David Borsos und Sportchef Silvan Steiger versuchen, die bestmögliche Aufstellung auf die Matte zu bringen, um den Brunnern möglichst viel entgegenzusetzen. (mz)