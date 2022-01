Sargans «Arbeitsmarkt hat sich überraschend gut erholt»: RAV verzeichnet mehr Ab- als Anmeldungen Urs Greuter, Leiter des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums Sargans, blickt zurück auf das Jahr 2021.

Urs Greuter, Leiter des RAV Sargans, sagt zum vergangenen Jahr: «Unser RAV lief wieder im grünen Bereich.» Bild: Heini Schwendener

Entspannter als noch Anfang 2021 blickt Urs Greuter auf das vergangene Jahr in «seinem» RAV zurück. Im Verlauf des Jahres 2020 musste sein Team ausgebaut werden. Es war extrem gefordert, galt es doch, markant mehr Stellensuchende als zuvor wieder möglichst bald und nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

RAV-Leiter Urs Greuter freut sich darum, nun feststellen zu dürfen: «Unser Betrieb läuft wieder in allen Bereichen im grünen Bereich.» Die Personalressourcen, die das RAV benötige, seien nun vorhanden und alle Mitarbeitenden seien gut eingearbeitet und optimal qualifiziert, erklärt Greuter. Dass der Rückblick auf 2021 viel entspannter ausfällt, ist der Wirtschaft geschuldet. Sie hat im zweiten Pandemiejahr wieder deutlich Fahrt aufgenommen. Greuter stellt fest:

«Der Arbeitsmarkt hat sich 2021 überraschend gut erholt.»

Umkehr bei den An- und Abmeldungen

Dies schlägt sich in den Arbeitslosen- und Stellensuchendenzahlen nieder. Im vergangenen Jahr haben sich beim RAV Sargans 2297 Personen angemeldet, um einen Antrag auf Arbeitslosenentschädigung zu stellen. Andererseits konnten 2666 Personen von der Arbeitsvermittlung abgemeldet werden. Im Jahr 2020 hatte die Zahl der Anmeldungen (3068) jene der Abmeldungen (2585) noch deutlich übertroffen.

Im RAV Sargans sind wegen Corona die Schalter für den Publikumsverkehr inzwischen wieder geschlossen. Der Digitalisierungsschub, der 2020 vorangetrieben wurde, setzte sich auch 2021 fort. Das Check-in beim RAV ist nur noch online über arbeit.swiss möglich. Wer sich danach als RAV-Kundin oder RAV-Kunde ein Job-Room-Benutzerkonto einrichtet, kann die eServices vollumfänglich nutzen (zum Beispiel monatliche Übermittlung der Formulare an die Arbeitslosenkasse; Bewerbungsunterlagen hochladen; offene Stellen suchen, auch jene aus der Stellenmeldepflicht, die noch nicht öffentlich publiziert sind usw.).

Das Einrichten eines Job-Room-Kontos empfiehlt sich auch für Arbeitgebende und private Arbeitsvermittler, da auch sie eServices uneingeschränkt nutzen können. Ausserdem erleichtert ihnen es das Finden von geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten und das Melden von Stellen.

Der RAV-Leiter fasst zusammen: «Ich begrüsse diese Entwicklung. Unsere Kunden verpassen nun keine Fristen mehr und die unterschiedlichen eServices für die RAV-Kundschaft, Arbeitgebende und private Arbeitsvermittler stehen rund um die Uhr zur Verfügung.»

Im Quervergleich «sehr gute Wirkungsergebnisse» erzielt

Noch nicht ersetzt hat der Digitalisierungsschub das Erstgespräch, das innert maximal fünf Tagen nach der Anmeldung bei der Personalberatung stattfinden soll – persönlich von Angesicht zu Angesicht, aber unter strengen Corona-Schutzmassnahmen. Dieses hochgesteckte Ziel sei in fast 100 Prozent der Fälle erreicht worden, betont Greuter. Die folgenden Beratungsgespräche werden, wenn immer möglich, per Zoom abgehalten.

Urs Greuter verweist mit Stolz darauf, dass das RAV Sargans einmal mehr bei einer schweizweiten Überprüfung im Quervergleich «sehr gute Wirkungsergebnisse» erzielte.

Als Erfolgsfaktoren gelten insbesondere die konsequente und frühzeitige Aktivierung der Stellensuchenden und die Bestimmung einer klaren Wiedereingliederungsstrategie mit Frühintervention.

Stellenmeldepflicht auch 2022 wieder ausgedehnt

Die Liste der bei den RAV meldepflichtigen Berufsarten wurde per 2022 erweitert. Hinzugekommen sind Berufe aus dem Detailhandel (Verkäufer/innen in Handelsgeschäften), Fachkräfte in Marketing und Werbung, Grafik- und Multimediadesignerinnen und -designer, Lackiererinnen und Lackierer und verwandte Berufe, Reiseverkehrsfachkräfte (Tourismus).