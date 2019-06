Raser mit 171 km/h auf der Autobahn bei Sevelen erwischt (wo) Die Kantonspolizei St. Gallen hat am Wochenende Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In Rorschacherberg fuhr ein Mann 110 km/h innerorts, bei Sevelen fuhr ein anderer Mann mit 171 Stundenkilometer auf der Autobahn, wie die Polizei mitteilt.

(Bild: Kapo SG)

Am Samstagabend, hat die Kantonspolizei St.Gallen, in Rorschacherberg eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Dabei wurde 23-jähriger Bosnier mit einem Auto an der Seebleichestrasse angehalten. Es passierte die Kontrollstelle mit 110 km/h statt der erlaubten 50 km/h. Der Raser musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben.

In Sevelen, auf der Autobahn A13, wurde ein 20-jähriger Autofahrer angehalten. Sein Auto wurde mit einer Geschwindigkeit von 171 km/h gemessen. Auch er musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben.