Rans Brand in Rans: Föhn erschwerte die Löscharbeiten – niemand wurde verletzt Am frühen Sonntagnachmittag brach in einem Mehrfamilienhaus an der Badstrasse ein Brand aus. Der Sachschaden beläuft sich auf 100’000 Franken.

Die Feuerwehr Werdenberg Süd im Einsatz beim Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Bastrasse in Rans. Bild: Heini Schwendener

Grosser Einsatz für die Feuerwehr Werdenberg Süd: Am frühen Nachmittag brach gemäss Angaben von Anwohnern wahrscheinlich auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus an der Badstrasse in Rans ein Feuer aus.

Kurz vor 13.40 Uhr ging der Alarm ein. Die Feuerwehr Werdenberg Süd rückte sofort aus. Wie die Kantonspolizei am Sonntagnachmittag bestätigte, brannte es zuerst auf einem Balkon des Wohnhauses.

Das Feuer griff aufs Dach über

Der starke Föhn trug dazu bei, dass sich das Feuer rasch ausbreitete und auf das Dach übergriff. Die sofort alarmierte Feuerwehr stand im Grosseinsatz. Um etwa 15 Uhr hatte sie laut Auskunft der St. Galler Kantonspolizei den Brand unter Kontrolle.

Der Föhn blies den Rauch vom Brandobjekt weg. Selbst in Räfis konnte man den Rauch noch riechen. Bild: Heini Schwendener

Damit war die Arbeit der Feuerwehr aber noch lange nicht zu Ende. Mit dem Hubretter der Feuerwehr Werdenberg Süd und dem Hubretter der Feuerwehr Vaduz, der zur Verstärkung beigezogen wurde, wurde das Dach abgedeckt, um sicher zu sein, dass darunter nicht weitere Feuer motten.

Am späteren Nachmittag wurde das Dach abgedeckt, um sicher zu sein, dass darunter nicht weitere Feuer motten. Bild: Heini Schwendener

Mit dem Hubretter bekämpfte die Feuerwehr das Feuer im Dach. Bild: Heini Schwendener

Niemand verletzt, 100’000 Franken Sachschaden

Genauere Details über die Brandursache sind im Moment noch nicht bekannt. Die Kantonspolizei erklärte auf Anfrage des W&O, dass sich der Sachschaden auf 100’000 Franken belaufe. Durch den Brand sei niemand verletzt worden.

Die Gemeinde kümmert sich um eine Unterkunft für die Menschen, die im Moment nicht in ihre Wohnungen ins Mehrfamilienhaus an der Badstrasse zurückkehren können.