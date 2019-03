Der Squashclub Grabs beendet die Regular Season trotz einer Niederlage im letzten Spiel auf Rang eins Das Grabser NLA-Team absolvierte das letzte Meisterschaftsspiel mit dem letzten Aufgebot. Das 1:3 gegen Panthers Kriens blieb folgenlos, als Leader geht es in die Playoffs.

Joel Makin hat gegen Panthers Kriens sein sechstes Saisonspiel bestritten und ist nun für die Playoffs spielberechtigt. Archivbild: Robert Kucera

Für den Tabellenführer Grabs war die 18. und somit letzte Meisterschaftsrunde der Regular Season eine Pflichtpartie. Denn die Playoff-Qualifikation – das primäre Ziel des Vereins – stand schon eine Weile fest. Der Einsatz von ausländischen Spielern machte so keinen Sinn, es schlug die Stunde für die Lückenbüsser aus den tieferen Ligen, die NLA-Luft schnuppern durften.

Axel Tappe darf man hier zu den erfahrenen Grabsern zählen. Er bestritt am Donnerstag seine vierte NLA-Partie der Saison. Wie die vorherigen drei unterlag er auch dieses Mal. Die zweite Niederlage im dritten NLA-Spiel kassierte Pascal Schneider und auch Michael Singer stand bei seinem ersten Einsatz in dieser Saison in der obersten Liga auf verlorenen Posten.

Nun hat auch Joel Makin sechs Spiele absolviert

Somit war die Grabser Nieder­lage perfekt. Durch die gleich­zeitige Niederlage des Zweiten Uster gegen Schweizer Meister Sihltal beenden die Werden­berger die Meisterschaft sogar auf Platz eins.

Eine Rangierung, die im Playoff-Kampf nichts mehr Wert sein wird. Von grösserer Bedeutung ist, dass gegen Panthers Kriens Joel Makin zum Einsatz kam. Nun hat der Waliser sechs Meisterschaftsspiele bestritten und ist nun ebenfalls für die Playoffs spielberechtigt. Grabs kann also in Bestbesetzung antreten, wenn alle Spieler gesund bleiben.

Grabs – Panthers Kriens 1:3

Nach Sätzen: 3:9. – Nach Punkten: 73:116. Die Partien: Joel Makin vs. Cédric Kuchen 3:0 (11:4, 11:4, 11:9). – Axel Tappe vs. Amadeo Costa 0:3 (4:11, 6:11, 7:11). – Pascal Schneider vs. Patrick Miescher 0:3 (7:11, 6:11, 3:11). – Michael Singer vs. Jan Kurz- meyer 0:3 (1:11, 5:11, 1:11).

Schlussrangliste: 1. Grabs 41. 2. Uster 39. 3. Vaduz 35. 4. Sihltal 34. 5. Panthers Kriens 32. 6. Bern 26. 7. Pythons Kriens 24. 8. Pila- tus Kriens 22. 9. Grasshopper 9. 10. Vitis Schlieren 8.

Playoff-Teilnehmer: Grabs, Uster, Vaduz und Sihltal. – Die Halbfinalspiele finden am Freitag, 5. April, um 19.30 Uhr statt. Das Finalspiel am Samstag, 6. April, um 19.30 Uhr.