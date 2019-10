Ralf Birchmeier läuft Rekordzeit bei erfolgreicher Titelverteidigung Zum zweiten Mal in Folge sicherte sich Ralf Birchmeier mit einer Rekordzeit den Titel des Schluchtenkönigs. Anita Fuchs

Für ihre starken Leistungen an zwei Wettkampftagen wurden Melina Nigg (Küssnacht am Rigi) und Ralf Birchmeier gekrönt. (Bild: PD)

Ralf Birchmeier – erneut zierte dieser Name die Ranglistenspitze der Kombinationswertung bestehend aus dem Transruinaulta Trailmarathon und dem Transviamala Erlebnislauf. Die zwei Etappen mit einer Gesamtdistanz von 61,2 Kilometer meisterte der Buchser am Wochenende in 4:37:52 Stunden – und war somit 2:12 Minuten schneller als vor zwölf Monaten, als er ebenfalls eine Rekordzeit realisiert hatte. Sein Fazit: «das Ziel erreicht.»

Den Grundstein zum zweiten Erfolg innert Jahresfrist legte Ralf Birchmeier im ersten Teil des Wochenend-Pensums. Beim Transruinaulta, der ihn und die anderen ungefähr 460 Läuferinnen und Läufer von Ilanz durch die urtümliche Rheinschlucht und weiter nach Thusis führte, lief er bei seinem dritten Start die beste Zeit. Für die 42,2 Kilometer, die mit 1800 Höhenmetern garniert waren, benötigte er 3:14:01 Stunden und war somit 1:01 Minuten schneller als bei seinem Rekordlauf im Vorjahr.

Rund viereinhalb Minuten Vorsprung

Zu einem erneuten Streckenrekord reichte es Birchmeier am Samstag gleichwohl nicht. Diesen entriss ihm Stephan Wenk aus Bertschikon. Der Zürcher Oberländer verbesserte die Bestmarke um bemerkenswerte 9:48 Minuten auf 3:05:14. «Stephan Wenk lief in einer anderen Liga», anerkannte der Zweitplatzierte diese Leistung.

Anerkennung erhielt aber auch Birchmeier knapp 24 Stunden später, als feststand, dass er den Schluchtenkönig-Titel erfolgreich verteidigte. 4:35 Minuten betrug seine Reserve am Ende auf seinen stärksten Widersacher. Und dieser hiess wie im Vorjahr Raphael Sprenger. Immerhin durfte sich der Zürcher am Sonntag über den Tagessieg am Transviamala mit der Viamala-Schlucht als Herzstück freuen. Ralf Birchmeier seinerseits beendete den 19 Kilometer langen Erlebnislauf mit Start in Thusis und Ziel in Donat an vierter Stelle von rund 670 Teilnehmenden. «Das Rennen war ein Krampf vom Start bis ins Ziel», resümierte der 37-Jährige.

«Tolles Erlebnis in wunderschöner Gegend»

Dennoch: Unter dem Strich bereiteten die beiden, vom Charakter her doch recht unterschiedlichen Läufe Birchmeier «ein tolles Erlebnis in einer wunderschönen Gegend». Seine bravourösen Auftritte gehen übrigens in die Geschichte der Schluchtenwertung ein: Er ist der bisher einzige Läufer, welcher sich die aus Holz geschnitzte Krone an der Siegerehrung zum zweiten Mal in Folge auf den Kopf setzen lassen durfte. Achtung ist ihm in der Laufszene gewiss.