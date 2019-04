Raiffeisenbank Werdenberg: «Solide, bodenständige Arbeit geleistet»

Die Raiffeisenbank Werdenberg will das Anlagenkundengeschäft steigern und dort die Kompetenz ausbauen, aber auch die Privatkundenbedienung und die Beratung optimieren. Das sagte Verwaltungsratspräsident Heini Senn an der 14. GV in der Manege des Circus Knie.