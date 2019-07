Ränge 17 und 21 an der WM

für Buchser Synchronschwimmerinnen

An ihrem letzten WM-Auftritt in Gwanju (Südkorea) überzeugten die beiden Flöser Duetts Vivienne Koch / Noemi Peschl und Lara Mechnig / Marluce Schierscher mit starken Auftritten und neuen Bestleistungen in der Punktzahl.