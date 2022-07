Werdenberg Am Samstag wurde in Grabs Raclettekäse mit Sonnenkraft geschmolzen Der Verein Energiepfad Grabs stellte sich am Werdenberger Buuramart vor. Highlight des Standes war eine Vorrichtung, welche Raclettekäse mit Sonnenkraft zum schmelzen bringen konnte.

Bei optimaler Ausrichtung des Parabolspiegels brutzelt hier schon bald das Raclette. Bild: Hansruedi Rohrer

Am Werdenberger Buuramart auf dem Marktplatz vom Samstag stellte sich am Vor­mittag der Verein Energiepfad Grabs mit der Energiewerkstatt vor. Als Projekt der Gemeinde Grabs im Rahmen der Zertifi­zierung als Energiestadt Gold gestartet, ist es das Ziel, das Thema Energie für die breite Bevölkerung greifbar zu machen. Heute ist dies aktueller denn je.

An einem Stand wurde das Thema erklärt, es gab Infor­mationen über Energiestadt, Gebäudeenergieeffizienz oder Energieförderungen und es wurde auch ein Gewinnspiel angeboten. Ausserdem gab es Raclette. Nicht von der elektrischen Heizplatte, sondern vom Solarkocher. Das war ein Parabolspiegel, in dessen Mittelpunkt das Raclette schon bald zu brutzeln begann, je nach Ausrichtung zur Sonne.

Gemeindepräsident Niklaus Lippuner schaut sich die gemessene Temperatur im gedämmten Modell­- haus an. Bild: Hansruedi Rohrer

Modellhäuser, gedämmt und ungedämmt

Im Weiteren lud ein Velo-Generator zum Kräftemessen ein. Muskelkraft produzierte dabei Strom. Eine Leuchtanzeige gab die abgegebene Leistung bis 500 Watt an. Beim bereits recht sonnig-warmen Vormittag war das mitunter eine schweisstreibende Angelegenheit. Am Info-Stand waren zudem zwei Modellhäuser aufgestellt – gedämmt und ungedämmt – mit Temperaturmessung. Gekühlt wurden deren Räume mit Eis.

Zu beobachten galt es hier, welche Temperatur am angenehmsten blieb. Die Modelle gehören zur Energiewerkstatt Grabs, die regelmässig in der Region für Schulunterricht und Energietage bei Gemeinden eingesetzt werden. «Der Energiepfad verbindet Or­te in Grabs, an denen erneuerbare Energie produziert wird und führt zu Objekten, die sich durch besondere Energieeffizienz auszeichnen», teilte Almut Sanchen, Präsidentin Verein Energiepfad Grabs, mit.

Auf dem Wegabschnitt «Talweg» durch das Unterdorf können Besucherinnen und Besucher zum Beispiel am revitalisierten Grabser Bach verweilen. Der «Bergweg» führt zu einigen Wasserkraftwerken von Grabs. Dabei gibt es den Gassenweg wie auch den Rundgang am historischen Mühlbach zu erleben.