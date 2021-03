Trübbach Martina Hingis vertritt die Schweiz beim «Quiz ohne Grenzen» Die in Trübbach aufgewachsene ehemalige Tennisspielerin Martina Hingis vertritt die Schweiz am 3. April in der TV-Quiz- und Spielshow mit Jörg Pilawa.

Die unterhaltsame TV-Quizshow mit Martina Hingis wird am 3. April ausgestrahlt. Bild: SRF/NDR/Max Kohr

(pd/ch) Zum zweiten Mal präsentiert Jörg Pilawa mit «Quiz ohne Grenzen» seine besondere Show: Prominente bieten einen vergnüglichen Quiz- und Spielabend, bei dem es um die Eigenheiten und Kuriositäten verschiedener europäischer Länder geht. Mit dabei aus der Schweiz ist die ehemalige Tennisspielerin Martina Hingis, die in Trübbach aufgewachsen ist.

Wer ist die oder der Schlauste in Europa?

In einer Zeit, in der Reisen in andere Länder kaum möglich sind, lässt diese Eurovisionsshow für einen Abend Europa und das europäische Publikum wieder näher zusammenrücken. Acht Stars aus acht europäischen Ländern treffen sich zu einem amüsanten, lehrreichen und natürlich auch spannenden Quizabend, um zu ermitteln: Wer ist an diesem Abend die oder der Schlauste in Europa? Dabei spielt jeder für sein eigenes Land und es gilt für die prominenten Kandidatinnen und Kandidaten mehrere Duell-Runden zu überstehen. Die Siegerin oder der Sieger wird mit einem Preisgeld von 50000 Euro für einen guten Zweck belohnt.

Acht Stars aus acht europäischen Ländern treffen sich zu einem amüsanten Quizabend. Bild: SRF/NDR/Max Kohr

In «Quiz ohne Grenzen» sind jeweils die Schweiz, Deutschland und Österreich vertreten. Für andere Nationen spielen Prominente mit einem besonderen Bezug.

Die anderen Kandidatinnen und Kandidaten

Moderator Jörg Pilawa. Bild: SRF/NDR/Max Kohr

Neben Martina Hingis für die Schweiz spielen Jürgen von der Lippe für Deutschland und Thomas Muster für Österreich. Weiter Sylvie Meis für die Niederlande, Dagi Bee für Polen (ihre Eltern stammen aus Kattowitz), Álvaro Soler für Spanien (er wurde in Barcelona geboren), Giovanni Zarrella für Italien (er lebte bis in die 90er-Jahre in Italien) sowie Sky du Mont für Grossbritannien (er verbrachte seine Schulzeit in London). Special Guests sind der Geiger David Garrett und Starkoch Alexander Kumptner.

Hinweis

Die Sendung wird am Samstag, 3. April, um 20.10 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt.