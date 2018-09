Saxer Weinbauer freut sich über qualitativ und quantitativ gute Ernte Viele Weinbauern haben ihre Trauben schon geerntet. Das Resultat ist sehr erfreulich: Die Früchte sind gesund, und mengenmässig gibt es rund 20 bis 30 Prozent mehr als in einem durchschnittlichen Jahr. Corinne Hanselmann

Kann eine gute Ernte einfahren: Weinbauer Otto Rohner aus Sax. (Bild: Corinne Hanselmann)

«Das habe ich noch nie erlebt», sagt Otto Rohner aus Sax.

«So viele gute und gesunde Trauben. Diese Ernte ist qualitativ und quantitativ super.»

Seit 30 Jahren ist Rohner Weinbauer. Knapp drei Hektaren Reben hegt und pflegt er an den fünf Standorten Sax, Werdenberg, Sevelen, Maienfeld und Wartau. Das trockene Wetter des vergangenen Sommers hat ihnen nicht geschadet. «Einzig die sehr jungen Reben haben etwas gelitten, weil ihre Wurzeln noch nicht so lang sind und es oberflächlich sehr trocken war», erklärt Rohner.

Nicht nur im Weinbau war 2017 ein schlechtes Jahr. Wegen Frostschäden fiel damals rund die Hälfte der Ernte aus. Umso erfreulicher, dass sie in diesem Jahr übermässig ausfällt. «In einem durchschnittlichen Jahr ernten wir rund 600 Gramm Trauben pro Quadratmeter. In diesem Jahr sind es 700 bis 800 Gramm. Auch die Winzer, die Trauben zur Verarbeitung bringen, haben mehr als erwartet», so der 60-Jährige.

Die Trauben am Werdenberger Schlossberg sind reif

Otto Rohner und seine Helfer haben deshalb alle Hände voll zu tun – sie befinden sich mitten in der Hauptlese. Der W&O hat sie bei der Arbeit am Rebberg bei dem Schloss Werdenberg besucht: