Fussball-WM Raclette und Glühwein statt Wurst und Bier: Fürs Public Viewing in Buchs muss man sich dieses Jahr warm anziehen Erstmals findet die Fussball-WM kurz vor dem Winter statt, das Auftaktspiel steht Ende November an. So werden die Spiele in Buchs übertragen.

Ob Europa- oder Weltmeisterschaft: Fussballturniere ziehen im Sommer massenhaft Fans vor die Bildschirme, in die Beizen, ans Public Viewing. Die Buchser Bahnhofstrasse wurde so regelmässig zur Festhütte und zum Treffpunkt der Nationalitäten. Die nächste WM findet erstmals kurz vor dem Winter statt, vom Auftaktspiel am 20. November bis zum Finalspiel am 18. Dezember.

Bild: PD

Die ungewöhnlichen Spielzeiten und die kalte Jahreszeit lassen Betreiber wie Remo Sturzenegger vom «Guarany» nur vermuten, wie gross der Andrang sein wird.

Wichtige Spiele werden auch draussen gezeigt

Sicher sei für ihn und die Betreiber von der «Reflex Bar», dem «Falken» und dem «Ushuaia», dass Public Viewing in den Innenräumen angeboten wird. Auch die «Gass» würde weiterhin fürs Public Viewing genutzt werden, versichert Harry Müntener von Marketing Buchs.

Zusätzlich planen alle der genannten Lokale, Zelte im Aussenbereich aufzustellen. «Wir gehen davon aus, dass wir auch dort die wichtigen Spiele zeigen werden», sagt Alexander Bofelli, Betreiber vom «Falken». In welcher Form und ob eine Beheizung in den Zelten stattfinden könne, hängt von den Vorgaben der Stadt ab, erklärt Kreshnik Nikq, Betreiber und Besitzer vom «Ushuaia», auf Anfrage gegenüber dem W&O.

Deshalb ist klar: Auch in diesem Jahr wird in der Bahnhofstrasse das Mitfiebern in grossen Gruppen möglich sein. Nur müssen sich die Fans dazu möglicherweise warm kleiden und sich mit Raclette und Glühwein anstatt Wurst und Bier verpflegen. (mei)