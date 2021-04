Psychiatrie-Dienste Süd 2020 die grosse Herausforderung: Psychiatrische Versorgung unter Schutzmassnahmen Die ambulanten, tagesklinischen und stationären Behandlungsangebote der Psychiatrie-Dienste Süd erfuhren im 2020 durch die Corona-Schutzdispositive umfangreiche Anpassungen. Die Jahresrechnung 2020 schliesst mit einem positiven Ergebnis ab.

Der stationäre Klinikbetrieb der Psychiatrie-Dienste Süd in Pfäfers. Bild: Michel Canonica

Sowohl in den drei ambulanten Psychiatrie-Zentren (Heerbrugg, Trübbach, Uznach/Rapperswil) als auch im stationären Klinikbetrieb (Pfäfers) konnte die psychiatrische Versorgung unter den besonderen Schutz- und Hygienemassnahmen auf qualitativ hohem Niveau gewährleistet werden. In der Medienmitteilung des Psychiatrie-Dienste Süd des Kantons St. Gallen heisst es:

«Durch die angepassten Bedingungen nahm die Kapazität in der Behandlung zwar punktuell ab, die Behandlungsleistungen wurden aber zu keinem Zeitpunkt unterbrochen bzw. eingestellt.»

8443 Patientinnen und Patienten wurden im 2020 ambulant, tagesklinisch oder stationär behandelt (gegenüber 9425 im Vorjahr).

Auffällig in der Leistungserbringung 2020 war die Zunahme an stationären Behandlungen in der Akutpsychiatrie und in der Alterspsychiatrie mit deutlich mehr Notfällen und kürzerer Behandlungsdauer. Für die Behandlerinnen und Behandler im Klinikbetrieb bedeutete dies eine höhere Dynamik, welche entsprechende Flexibilität in personeller und organisatorischer Hinsicht erforderte.

Neue Kompetenzen

Das Coronajahr habe den Psychiatrie-Diensten Süd einiges abverlangt, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Die ungewohnten Erfordernisse hätten aber auch dazu geführt neue Kompetenzen zu entwickeln und diese im Unternehmen zu verankern wie beispielsweise proaktiver Umgang mit neuen Anforderungen, höhere Agilität im Denken und Handeln, Kräfte bündeln und bei Bedarf abrufen können.

Die Bereitschaft und der besondere Einsatz aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwies sich als besonders wertvoll. Das sehr gut entwickelte Zusammenwirken der verschiedenen Berufsgruppen habe massgeblich dazu beigetragen, dass das Gefüge im Unternehmen mit dezentralen Strukturen den angespannten Situationen Stand hielt und weiterhin sehr gut funktionierte, teilen die Psychiatrie-Dienste Süd mit.

Entwicklungsschritte

Über die vereinnahmende Pandemiesituation hinaus konnten auch wichtige Entwicklungsschritte geleistet und Mehrwerte für die verschiedenen Anspruchsgruppen generiert werden. So wurde in der Behandlungsarbeit die Umsetzung der Recovery-Haltung (gezielte Förderung der Selbstbestimmung und Selbstbefähigung) weiter vorangetrieben, die Implementierung des Safewards-Konzept (Sicherheit durch Beziehung und Milieu) im Stationsbetrieb ausgeweitet und ambulante Spezialangebote gezielt ausgebaut.

Ertragsüberschuss von 1,6 Millionen Franken

Die Jahresrechnung 2020 schliesst bei einem Gesamtumsatz von 65,2 Millionen Franken mit einem Ertragsüberschuss vom 1,6 Millionen Franken ab. Zurückzuführen sei dieses Ergebnis auf die erbrachten ambulanten, tagesklinischen und stationären Leistungen und der vom Kantonsrat aufgrund der Covid-19-Pandemie gutgeheissene Ausgleich von Ertragsausfällen, heisst es in der Medienmitteilung.