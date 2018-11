Projekt Möösli kommt an die Urne Am Donnerstagabend informierten die Gamser Ratsmitglieder die Bürgerinnen und Bürger aus erster Hand. Schwerpunkte waren unter anderem das kommende Kirchenjubiläum sowie die Sanierung und Erweiterung des Altbaus im Alterswohnheim Möösli. Alexandra Gächter

Die Gamser Ratsmitglieder der Politischen Gemeinde, der Schulgemeinde, der Ortsgemeinde, der katholischen Kirchgemeinde sowie die Vorsteherschaft der evangelisch-reformierten Kirche Grabs-Gams standen Moderatorin Vicki Gabathuler, Präsidentin FDP Gams, Red und Antwort. (Bild: Alexandra Gächter)

Für einmal informierten nicht nur die Präsidenten, sondern alle Räte und Vorsteher der politischen Gemeinde, der Ortsgemeinde, der Schule sowie der katholischen und evangelischen Kirchgemeinde. Die Behördenmitglieder stellten am Donnerstagabend sich und ihre Arbeit vor und standen der Gamser FDP-Präsidentin Vicki Gabathuler Rede und Antwort. Gabathuler führte ihrerseits mit Witz und Charme durch den Abend und gab dem Anlass einen Rahmen.

Die Ortsgemeinde informierte über die Alp- und Forstwirtschaft. Dank ihrer guten Wasserversorgung überstanden sie den trockenen Sommer ohne gröbere Probleme. 6600 m3 Sturmholz resultierte vom Sturm Burglind, 1200 m3 Käferholz gab es zudem zu beklagen. Zum Start der Sanierung Hülsch fehlt noch eine Unterschrift, die Investitionen beim Fässlerhuus waren höher als angenommen und für den Anschluss am Nahwärmeverbund gibt es weitere Interessenten.

Neuer Präsident noch immer gesucht

Bei der katholischen Kirchgemeinde stehen derzeit zwei Themen im Fokus: die Suche nach einem neuen Präsidenten, als Nachfolger für Matthias Wettstein, und die Jubiläumsfeier der Kirche St. Michael. Diese startet heute Samstag um 11 Uhr mit einem Tag der offenen Kirchentür und endet am Sonntagabend mit einem Konzert der Bürgermusik Gams.

Die evangelisch-reformierte Kirche hat ihr Jubiläum schon hinter sich. Pfarrer Martin Frey blickte auf gut besuchte Anlässe zu Ehren der Reformation zurück. «Durch das Jubiläumsjahr haben wir ein Stück näher zu uns selbst gefunden. Früher wussten wir, was wir nicht sind, haben uns also durch die Abgrenzung definiert. Heute wissen wir besser, wer wir sind», sagte Frey.

Die Schule Gams durfte sich über sehr viele und gute Bewerbungen von Lehrpersonen freuen. In den nächsten Jahren wird sie sich intensiv mit der Erweiterung der IT beschäftigen. Ob und wie es mit der Sportschule weitergeht, werde im Jahr 2019 geprüft. Die Time-out-Schule wird von allen Werdenberger Gemeinden, abgesehen von Grabs, genutzt und geschätzt.

Acht Plätze mehr im «Möösli»

Die politische Gemeinde kann in den nächsten zwei Wochen die sanfte Sanierung ihres Rathauses abschliessen. Über die mögliche Neugestaltung des Dorfkernes gibt es noch keine Neuigkeiten. Auch zum Projekt «Wohnen im Alter» konnte am Donnerstagabend noch nichts Neues gesagt werden. «Wir haben die Priorität auf die Sanierung und Erweiterung des Altbaus im Alterswohnheim Möösli gelegt. Sobald wir Kapazität haben, wenden wir uns wieder dem Projekt ‹Wohnen im Alter› zu», sagte Gemeindepräsident Fredy Schöb.

Der Altbau des Alterswohnheims Möösli wurde 1981 letztmals komplett saniert. Energetisch ist das Gebäude in einem schlechten Zustand, hat feuerpolizeilichen Nachholbedarf und weist Gefahrenpotenzial auf. Gemäss Berechnungen der politischen Gemeinde werden ab dem Jahr 2020 acht Plätze mehr im Alterswohnheim benötigt. Die politische Gemeinde Gams prüfte mehrere Möglichkeiten und kam zum Schluss, dass die Sanierung und Erweiterung des Altbaus die sinnvollste Möglichkeit ist. Gerechnet wird mit Gesamtkosten von gut 2.3 Millionen Franken. Da an einer Bürgerversammlung nur bis zu einem Betrag von 2 Millionen Franken abgestimmt werden darf, kommt das Projekt im Mai 2019 an die Urne.

Die Bausumme kann grösstenteils aus eigenen Mitteln getilgt werden. Die Restkosten müssen über 30 Jahre amortisiert werden. Zusammen mit den Zinsen ergibt dies eine finanzielle Last von zirka 27000 Franken pro Jahr. «Die Kosten in dieser Grössenordnung sind für die Alterswohnheim-Rechnung absolut tragbar», sagte Fredy Schöb.

Diesen Winter möchte die Gemeinde Gams das Baugesuch einreichen. Der Baubeginn würde mit Vorbehalt der Kreditgenehmigung im Juni 2019 stattfinden. Das Ziel ist, die Sanierung und Erweiterung des Altbaus im Alterswohnheim Möösli noch im Jahr 2019 abzuschliessen zu können.