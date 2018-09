Prix Lignum zeichnet Chäserrugg aus Alle drei Jahre vergibt der Prix Lignum Preise an die besten Schweizer Leistungen mit Holz. Die rangierten Projekte in der Region Ost spielen gezielt die Leichtigkeit des Werkstoffs aus. Auf nationaler Ebene hat die Bergstation auf dem Chäserrugg die Gold-Auszeichnung 2018 gewonnen.

Holz wirkt: Auszeichnung für die Bergstation auf dem Chäserrugg. (Bild: Archiv)

Den 2. Rang der Region Ost verleiht die Jury der Bergstation auf dem Chäserrugg – einem Holzbau mit eigener Sprache und eigener Dimension. Die Architekten Herzog & de Meuron entwickeln aus einer komplexen Aufgabe eine prägnante Form. Der Bau oszilliert zwischen Scheune, Chalet und Gondelhalle. Das Dach hält ihn zusammen. Das Gebäude hebt die klassische Zimmermannskunst auf einen neuen Massstab: imposante Auskragungen, spitz zulaufende Dachecken, riesige Balken, die auf baumähnlich sich verzweigenden Betonstümpfen lagern.

Die Architekten nutzen Holz exemplarisch, um in dieser Höhe zu bauen. Sie integrieren den Bestand geschickt in ein neues Ganzes, das dank dem Holz vorbildlich in die Umgebung passt. Das Resultat ist keine Event-Architektur, sondern eine kraftvolle Ruhe auf dem Berg. Und damit ein Vorbild für viele Tourismus-Betreiber, die in sensiblen Landschaften bauen.

Ein Wohnhaus und ein Betriebsgebäude überzeugen

Auf Platz 1 liegt das Wohnhaus in St. Gallen, das aus zwei Geschossen fünf macht – möglich wird diese Aufstockung im grossen Stil dank des geringen Gewichts des Baustoffs luftig wirkt aber auch die Konstruktion des Betriebsgebäudes auf dem Campingplatz in Trun (3. Rang), dessen Dach zeltähnlich aufragt. Acht weitere Arbeiten werden mit einer Anerkennung gewürdigt