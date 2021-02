Buchs Präsidentenwechsel beim Sängerbund: Auf Eduard Neuhaus folgt Ueli Schäpper Die Hauptversammlung mit der Wahl eines neuen Präsidenten fand in schriftlicher Form statt.

Eduard Neuhaus (links) übergibt das Präsidentenamt an seinen Nachfolger Ueli Schäpper. Bild: PD

(pd) Da im Moment wegen Corona grössere Veranstaltungen nicht möglich sind, führte der Sängerbund Buchs seine 163. Hauptversammlung am letzten Freitag in schriftlicher Form durch. Dabei wählten die Sänger Ueli Schäpper zum neuen Präsidenten.

Christoph Boser zählt die eingegangenen Stimmzettel aus. Bild: PD

Die Auszählung der 34 eingegangenen Stimmzettel durch den Revisor Christoph Boser zeigte schnell, dass die Mitglieder mit sämtlichen Anträgen des Vorstandes einverstanden waren. Nun bleibt zu hoffen, dass 2021 wieder vermehrt gesungen werden kann.

Kein goldiges Sängerjahr

In seinem Jahresbericht bezeichnete der scheidende Präsident Eduard Neuhaus das vergangene Jahr als ein aussergewöhnliches, aber nicht wirklich goldiges Sängerjahr. Gerade mal 18 Proben und Anlässe fanden statt, darunter kein einziger öffentlicher Gesangsauftritt.

Nach dem abrupten Lockdown im Frühjahr hatte der Sängerbund im August den Probenbetrieb wieder aufgenommen, musste aber nach wenigen Wochen das gemeinsame Singen bereits wieder aufgeben.

Da Eduard Neuhaus im September in Sevelen zum Gemeindepräsidenten gewählt worden war, trat er nach acht Jahren von seinem Amt als Präsident des Sängerbundes zurück. Mit Ueli Schäpper fand sich ein erprobter Sängerkamerad, der bereit war, das Amt zu übernehmen. Er wurde einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt.

Vorstand besteht neu aus sechs Mitgliedern

Mit dem gleichzeitigen Rücktritt von Urs Wirz aus dem Sängerbund-Vorstand wird dieser neu noch sechs Mitglieder umfassen.

Der Jahresbericht 2020 des Präsidenten Eduard Neuhaus schliesst mit einem Dank an alle Sänger für ihr Vertrauen und mit einem speziellen Dank an den Dirigenten Christian Büchel sowie an seine Vorstandskollegen.