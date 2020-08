Prapafir – des Pfarrers Wiese: Neue W&O-Serie präsentiert «Name des Monats» aus dem Werdenberger Namenbuch Prof. Dr. Hans Stricker hat 2017 mit dem neunbändigen, 5200 Seiten starken Werdenberger Namenbuch ein monumentales Werk vorgelegt. Einige der 12727 Namen, die er erforscht hat, präsentieren wir in monatlicher Abfolge. Auftakt macht ein Name aus Wartau.

Die Örtlichkeit Prapafir ist das Wohnquartier links (westlich) der Strasse von Trübbach her, etwa bis zum nächstoberen Strässchen – also links der Bildmitte. Bild: PD

Prapafir heisst ein Stück überbautes Wiesland im Azmooser Feld, zwischen Trübbach und Azmoos, über Feldwingert und Langagger, unter Gamsabeta. Denselben Namen trägt auch eine Wiese über den obersten Häusern von Malans.

Sprachlich verwandt ist auch Pafeier, der Name einer Wiese nordwestlich hinter Gretschins, in einem Einschnitt des Grestawäldlis längs dem Gretschinser Riet. Wir befinden uns an allen drei Orten in uraltem Siedlungsland, das schon mehrere Sprachwechsel erlebt hat. Während ein Name wie Malans in vorchristlicher Zeit entstand und bisher nicht gedeutet werden konnte, sind Prapafir und Pafeier romanisch, also lateinischen Ursprungs, und Azmoos wiederum ist deutsch.

Ein monumentales Werk Das vor rund drei Jahren präsentierte Werdenberger Namenbuch ist ein monumentales Werk, umfasst es doch neun Bände mit insgesamt 5200 Seiten. Geschaffen hat es der Grabser Namenforscher Prof. Dr. Hans Stricker. In 17-jähriger Forschungstätigkeit hat er mit seinen Mitarbeitern ein Korpus von 12727 Flur-, Gelände-, Gewässer-, Berg-, Haus-, Weiler-, Strassen-, Weg- und Dorfnamen bearbeitet, ergänzt, in den Flurnamenkarten lokalisiert und sprachlich gedeutet. Warum sind Namen so wichtig, dass ihnen der W&O eine Serie widmet? Namen sind ungeschriebene Geschichte. Dieser Geschichte geht das Namenbuch nach. Denn im Bereich der immateriellen Kulturgüter gehören Orts- und Flurnamen mit zu den ergiebigsten Zeugen der älteren Zeit. Sie liegen seit Generationen wie ein dichtes Netz über unserer Landschaft ausgebreitet. (she)

Romanisch oder churwälsch sprach man in Wartau während weit mehr als einem Jahrtausend bis herauf ins Hochmittelalter.

Falsche Sprechform hat sich weitgehend durchgesetzt

Hier wollen wir Prapafir näher betrachten. Die hergebrachte Aussprache lautet auf -fiir. Im 19. Jahrhundert schrieb man Prapafier (das -ie- war zunächst bloss als Dehnungszeichen für -fiir gemeint), aber in jüngerer Zeit fingen nun vor allem Auswärtige an, dieses -ie- auch auszusprechen; und heute hat sich Prapafier (mit gesprochenem Zwielaut -i-e-!) als falsche Sprechform weitgehend durchgesetzt.

Der Wissenschafter Hans Stricker ist der Autor des Werdenberger Namenbuchs und der W&O-Serie «Name des Monats». Bild: Heini Schwendener

Im Namen steckt alträtoromanisch pra(u) (d’) preveir «Pfarrers Wiese, Pfarrbünt» (Pafeier ist als Überbleibsel aus einer ähnlichen, später gekürzten Verbindung mit preiveir hervorgegangen). Namen, die auf Geistliche Bezug nehmen, kommen häufig vor. Wir finden im Werdenberg Ortsbezeichnungen wie Pfarrersbüel, Pfarrgarten, Pfarrgass, Pfarrguet, Pfarrerswald, ebenso Pfaffenagger, Pfaffenbongert, Pfaffenfeld, Pfaffenfurt, Pfaffenguet, Pfaffenriet.

Wort mit einer interessanten Geschichte

Altromanisch preveir «Pfarrer» ist ein Wort mit einer interessanten Geschichte. Im Romanischen ist es seit langem vergessen; heute sagt man prer oder preir.

Beide Formen, preveir und pre(i)r, führen auf verschiedenen Wegen das kirchenlateinische (ursprünglich griechische) presbyter «Ältester, Priester» fort. Unmittelbar auf diesem beruhen französisch prêtre, älter prestre (woraus deutsch und niederländisch priester und englisch priest) sowie katalanisch, spanisch und portugiesisch preste. In anderen romanischen Sprachen lebt eine volkslateinische Variante *prebiter weiter: als rumänisch preot, italienisch prete, auch albanisch prift. Daneben hatte sich auch eine Kurzform *pretre gebildet, auf welche galloromanisch preire und bündnerromanisch pre(i)r zurückgehen.

Wer einmal Latein gebüffelt hat, weiss, dass das lateinische Substantiv fünf Kasusformen mit je eigener Endung kannte (vom Nominativ bis zum Ablativ). Diese formale Vielfalt ist mit dem Übergang zu den romanischen Tochtersprachen ab- und umgebaut worden.

Mittelalter: Zum Teil blieben nur noch zwei Fälle übrig

Im Mittelalter gab es eine Zeit, da in mehreren romanischen Sprachen – so im Altfranzösischen und auch im Rätoromanischen – von den fünf Fällen noch deren zwei übriggeblieben waren: die Nominativform und eine aus den übrigen Fällen verschmolzene sogenannte oblique Form (man spricht von «Zweikasusflexion»). Im späten Latein war dies das Paar prebiter (Nominativ) – *prebit’rum (Akkusativ).

Diese letztere Form ist es, welche – nebst altfranzösisch proveire, provoire, altprovenzalisch preveire, katalanisch prevere – auch in alträtoromanisch preveir weiterlebt. Das ist eben die Form, die im Namen Prapafir neu entdeckt worden ist. Im Wortpaar preir–preveir findet sich demnach ein seltener Zeuge einer längst verblassten Entwicklungsstufe des Alträtoromanischen, von der auch der heutige Bündner Romane nichts mehr weiss.