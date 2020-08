Präsident Patrick Burgmeier im Interview: Nach dem Aufstieg des FC Vaduz hat sogar Eintracht Frankfurt gratuliert FCV-Präsident Patrick Burgmeier hat die Aufstiegsfeier am Montagabend verpasst – zu viele Emotionen prasselten auf ihn ein.

Gratulationen erhielt Patrick Burgmeier (Präsident FC Vaduz) in den letzten Stunden von überall. Am Empfang von Dienstag auch offiziell vom Vaduzer Bürgermeister Manfred Bischof (rechts). Bild: Eddy Risch

Vor knapp einem Jahr hat Patrick Burgmeier das Amt des FCV-Präsidenten von Ruth Ospelt übernommen. Am Montag war er live in der Thuner Stockhorn-Arena dabei, als der FC Vaduz den dritten Aufstieg in der Vereinsgeschichte schaffte. Gleich in der ersten Saison als Präsident darf Burgmeier einen Grosserfolg feiern.

Patrick Burgmeier, wann sind Sie ins Bett gekommen in der Nacht auf Dienstag nach dem sensationellen Aufstieg und dem Spiel in Thun?

Patrick Burgmeier: eigentlich sehr früh. Ich bin nicht mit der Mannschaft gereist, sondern selber mit dem Juniorenbus und den Vorstandskollegen nach Thun gefahren. Wir waren darum auch einiges früher zurück in Vaduz.

Dann haben Sie die Aufstiegsfeier verpasst? Es war ja noch einiges los rund ums Stadion.

Ich war fix und fertig und wollte nicht noch mehr als eine Stunde auf den Bus warten. Die ganze Situation, die Angespanntheit und die Emotionen waren etwas gar viel. Von der Stimmung habe ich aber gehört, dabei haben wir gar nichts Offizielles geplant. So konnte aber auch die Mannschaft untereinander feiern und offiziell haben wir ja am Dienstag noch feiern können.

Das ist verständlich. Da waren viele Emotionen im Spiel – sicher auch negative. Der FC Thun ist ein ähnlicher Verein wie Vaduz und nach dem Spiel gab es nicht nur Sieger.

Es war wirklich viel los an diesem Tag. Nach dem 2:0-Hinspiel und unserem Polster waren wir euphorisch. Die Türe zur Super League stand wirklich schon weit offen. Ich war schon vor der Partie überzeugt, dass wir es packen werden, wenn die Mannschaft die gewohnte Leistung auf den Platz bringt. Eigentlich bin ich auch darum mit viel Vorfreude nach Thun ins Berner Oberland gereist, obwohl mir natürlich auch bewusst war, dass der Gegner heimstark ist und eine starke Rückrunde in der Super League spielte. In der Partie sind wir unserem Ziel aber immer nähergekommen. Wir gingen in Führung und beim 2:2 dachte ich dann so für mich – O. K., das war’s, jetzt packen wir es. Am Schluss mussten wir aber dann noch etwas zittern. Und dann kam der Schlusspfiff, der Aufstieg war perfekt und im ersten Moment realisiert man das dann aber doch nicht richtig. Trotzdem fiel eine riesige Last von mir. Ich habe es genossen, der Mannschaft gratulieren zu dürfen. Im zweiten Moment denkt man aber auch an den Gegner. Ich habe versucht, Sportchef Andreas Gerber, Präsident Markus Lüthi und natürlich auch Nicolas Hasler etwas aufzumuntern und ihnen viel Glück für die Zukunft zu wünschen. Es ist bitter, wenn es einen sympathischen Verein wie den FC Thun trifft, zu dem wir immer sehr gute Kontakte gepflegt haben. Für sie tut mir die ganze Situation sehr leid. Schliesslich kam die dreistündige Rückreise, auf der das eine oder andere wieder hochkam. Am Schluss war ich einfach nur noch nudelfertig.

Konnten Sie sich auf der Rückfahrt überhaupt konzentrieren oder kamen ständig Glückwünsche aufs Handy?

Das war tatsächlich enorm – sogar Eintracht Frankfurt hat uns zum Aufstieg gratuliert. Aber auch sonst erhielten wir viele nette Gratulationen von Super-League- und Challenge- League-Vereinen und auch von allen Liechtensteiner Fussballklubs. Sponsoren, Partner, Sportminister Daniel Risch und Bürgermeister Manfred Bischof waren auch dabei. Ich fand das sensationell – wie sich alle mit uns gefreut haben.

Sie haben die Schweizer Vereine angesprochen, die gratuliert haben. Ganz allgemein nimmt man in der Schweiz den FC Vaduz weniger als fremden Verein wahr, als dies noch bei früheren Aufstiegen der Fall war. Sehen Sie dies auch so?

In den Kommentarspalten der Onlinemedien hatte ich auch diesen Eindruck. Zudem haben grössere Zeitungen in der Schweiz in den letzten Tagen über unsere neue regionale Ausrichtung berichtet. Es gibt wirklich viel mehr positive Reaktionen und der FC Vaduz wird in der Schweiz sympathischer wahrgenommen als früher. Zusätzlich gab es auch viele sportliche Einschätzungen – man hat anerkannt, dass wir verdient aufgestiegen sind.

Ohne Aufstieg hätte das Budget für die neue Saison bereits wieder gesenkt werden müssen. Nun schwirrt eine Zahl von 6 Millionen Franken herum. Womit kann der FCV in der Super League nun rechnen?

Unser Budget in der Super League wird um die 6 Millionen Franken betragen, vielleicht etwas weniger. Damit haben wir klar das tiefste Budget aller Vereine. Das zweitgrösste Budget wird plus/minus doppelt so hoch sein. Unser Ziel ist klar, dass wir auch in der Super League nicht mehr ausgeben werden als wir haben. Die Spieler haben alle Verträge für beide Ligen und werden nun etwas mehr verdienen. Dafür erhalten wir mehr TV-Gelder und können, sofern sich die Coronasituation entspannt, mehr Zuschauereinnahmen generieren. Für uns ist klar, wir gehen mit der gleichen Mannschaft in die Super League, mit der wir jetzt aufgestiegen sind. Vielleicht gibt es ganz minime punktuelle Verstärkungen.

Geld sparen kann der FCV dank Losglück auch in der ersten Runde der Europa-League-Qualifikation gegen Hibernians aus Malta. Die Reisekosten fallen weg.

Das stimmt. Am Morgen war klar, wir treffen auf ein Team aus Malta oder der Slowakei. Intern haben wir uns Malta gewünscht, weil wir die slowakischen Teams einiges stärker einschätzen. Weil wegen Corona kein Hin- und Rückspiel stattfindet, können wir dank des erstgezogenen Loses und damit Heimrecht die Reisekosten einsparen. Je nachdem, wohin es in früheren Jahren ging, haben die Reisekosten einen grossen Teil der Uefa-Prämie aufgefressen. Das fällt in der ersten Runde weg, dafür gibts trotz Zuschauerverbot arbeitstechnisch viel zu erledigen. Die Uefa-Vorgaben sind recht aufwendig.