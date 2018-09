Postfiliale in Trübbach wird weitergeführt In den vergangenen Monaten haben sich die Umsätze der Postfiliale Trübbach stabilisiert. Die Post ist deshalb mit der Gemeinde übereingekommen, die wirtschaftliche Entwicklung zu beobachten und die Filiale bis Ende 2020 zu garantieren. Armando Bianco

Wird vorläufig doch nicht geschlossen: Die Postfiliale in Trübbach. (Bild: Armando Bianco)

Die Post hat im vergangenen Jahr die Eckdaten für Ihr Filialnetz 2020 bekannt gegeben. Zu den zu überprüfenden Filialen gehörte auch die Filiale der Post in Trübbach. Nun steht fest, dass die Post ihre bisherige Filiale in Trübbach bis mindestens Ende 2020 unverändert weiterführt. Gegen die Schliessung hatte sich die Gemeinde bekanntlich gewehrt, auch mit einer stark beachteten Petition.

Es gab keinen Kundenansturm

Ausschlag gebend für die Weiterführung war aber, dass sich die Umsätze in Trübbach in den letzten Monaten stabilisiert haben, wie Carmen Lama, verantwortlich für die Kommunikation Ost, auf Anfrage sagt. Es sei nicht so, dass es einen gewaltigen Kundenansturm gegeben habe, aber immerhin sei der Rückgang der Umsätze gestoppt worden. Die Post plant die Fortführung des Dialogs mit der Gemeindebehörde Wartau Ende 2020. An dieser Standortbestimmung wird über das weitere Vorgehen ab 2021 entschieden.