Pontoniersport «Schnüren» und «Rudern»: Erfolgreiche Buchser beim 41. eidgenössischen Pontonierwettfahren Die Buchser Pontoniere holten sich beim Eidgenössischen Pontonierwettfahren in Aarburg fünf Eidgenössische Titel sowie diverse weitere Kranzauszeichnungen.

Ein Boot der Buchser Pontoniere auf der Durchfahrt. Bild: PD

Am letzten Wochenende fand in Aarburg das 41. Eidgenössische Pontonierwettfahren statt. Für die Buchser galt es, ihre Vormachtstellung in der Disziplin Schnüren zu bestätigen und im Rudern möglichst auch in die Kränze zu fahren.

Im Einzelschnüren der Aktiven gewann für die Buchser Thomas Müntener Gold. Bei den Jungpontonieren gewannen Cédric Kaiser und Nathan Vetsch in ihren jeweiligen Kategorien eine Goldmedaille. Silvana Keller holte sich die Bronzemedaille bei den Damen. Ebenfalls Bronze gewann Bruno Schwendener bei den Veteranen. Daneben errangen 14 weitere Startende aus Buchs einen Eidgenössischen Kranz.

Den Titel verteidigt im Gruppenschnürwettkampf

Die Gruppe Buchs 1 mit Thomas Müntener, Bruno Schwendener und Mario Schwendener gewann das Eidgenössische im Gruppenschnüren. Die Jungpontoniere mit Cédric Kaiser, Iris Schäfer und Silvana Keller gewannen ihre Kategorie ebenfalls. Zwei weitere Buchser Gruppen holten sich Kranzauszeichnungen. Roman Meier und Thomas Müntener holten Kranz im Einzelfahren. Diese Auszeichnung ist nicht nur für die beiden geehrten Sportler, sondern für die ganze Sektion Buchs sehr wertvoll. Sie zeigen, dass es auch unter widrigen Trainingsbedingungen im Alpenrhein möglich ist, mit der nationalen Spitze mitzuhalten.

Jubelstimmung: Die Buchser Pontoniere beim Empfang im Restaurant Krone, Burgerau. Bild: PD

Im Sektionswettfahren traten die Buchser erfreulicherweise mit sechs Schiffen an. Sie mussten sich aber mit einem Lorbeerkranz begnügen. Auch in der Disziplin Schwimmen konnten vier Kränze gewonnen werden.

Nach drei Wettkampftagen wurden die Pontoniere bei ihrer Rückkehr vom Musikverein Buchs und diversen Fahnen empfangen. Für alle Teilnehmenden ist das jeweils ein Gänsehaut-Moment.

In drei Jahren wird bereits das 42. Eidgenössische Pontonierwettfahren in Schmerikon und somit im Kanton St.Gallen stattfinden. Bei der Austragung im Heimatkanton werden die Buchser wieder hoch motiviert an den Start gehen. (pd)