Polnische Kriminaltouristen am Zoll Schaanwald gestoppt

Mit gefälschten Marken-Uhren am Zoll in Au erwischt

Ein 57-jähriger Iraker wollte am vergangenen Freitag am Grenzübergang Au in die Schweiz einreisen. Bei der Kontrolle haben Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung fünf gefälschte, hochwertige Marken-Uhren sichergestellt.