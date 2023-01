Polizeimeldungen Auffahrunfall in Bad Ragaz und drei Jugendliche nach Überfall in Grabs von der Polizei ermittelt Am Dienstag kam es in Bad Ragaz auf der Autobahn A13 zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos. Zudem konnten drei Jugendliche nach einem Raub an zwei Männern in Grabs schliesslich von der Kantonspolizei St.Gallen ermittelt werden. Die beiden Polizeimeldungen im Überblick.

Die 42-jährige Frau, welche den Auffahrunfall verursachte, verliess die Unfallstelle sofort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bild: Kapo SG

Bad Ragaz: Autofahrerin verursacht Auffahrunfall und verlässt Unfallstelle

Am Dienstagabend kam es gegen halb zehn auf der Autobahn A13 in Bad Ragaz zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.

Ein 53-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto von Chur in Richtung Sargans. Gleich hinter ihm fuhr eine 42-jährige Frau, dessen Auto aus bislang noch unbekannten Gründen in das vordere Fahrzeug prallte. Die beiden Autos konnten anschliessend auf dem Pannenstreifen anhalten, woraufhin die 42-Jährige aber den Unfallort verliess, ohne sich um den verletzten 53-jährigen Mann oder die Schadenregulierung zu kümmern. Patrouillen der Stadtpolizei Chur trafen kurze Zeit später ein. Insgesamt entstand Sachschaden im Wert von über 10'000 Franken.

Grabs: Jugendliche nach Raubüberfall ermittelt

Drei Jugendliche konnten mittlerweile von der Kantonspolizei ermittelt werden, nachdem sie am Montagabend, 16. Januar, zwei Männer an der Spitalgasse in Grabs überfallen hatten. Dies schreibt die Kantonspolizei St.Gallen in einer Medienmitteilung.

Gemäss ersten Aussagen forderten die drei Schweizer Jugendlichen bei ihrem Raubüberfall von ihren 19- und 17-jährigen männlichen Opfern Geld. Die drei Täter trugen Messer bei sich, um die Opfer damit einzuschüchtern. Zudem gingen sie einen der Männer tätlich an und verletzten ihn leicht.

Nach weiteren Abklärungen durch die Kantonspolizei St.Gallen konnte jedoch festgestellt werden, dass die Räuber nicht beabsichtigten, Geld zu erbeuten, sondern Marihuana. Die Opfer übergaben schliesslich aufgrund der Gewaltanwendung 200 Gramm des Stoffs an die drei Jugendlichen.

Laut Kantonspolizei müssen sich die Täter nun vor der Jugendanwaltschaft des Kantons St.Gallen verantworten. Das 19-jährige Opfer, welches das Marihuana den Tätern aushändigte, sowie die Täter selbst werden zudem wegen Verstoss gegen das Betäubungsmittelgesetz bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. (kapo/red)