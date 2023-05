Polizeieinsatz Nach Auseinandersetzung am Buchser Bahnhof: Zwei Verletzte, eine Festnahme Am späten Mittwochabend ist es auf dem Buchser Bahnhofplatz zu einer Auseinandersetzung gekommen. Die Kantonspolizei traf vor Ort auf zwei Verletzte und einen weiteren Mann, den sie festnahm.

Die St.Galler Kantonspolizei nahm den Tatverdächtigen fest.

Am Mittwochabend nach 22 Uhr hat ein 26-jähriger libyscher Asylbewerber auf dem Bahnhofplatz in Buchs verbal zwei Männer provoziert, welche auf einer Parkbank sassen. Als sich einer der Männer von der Bank erhob, griff der Libyer mutmasslich den 38-jährigen Deutschen an. Dieser fiel zu Boden und blieb liegen.

Sein 54-jähriger Kollege wurde wenig später ebenfalls vom Libyer zu Boden gestossen. Die ausgerückte Patrouille der Kantonspolizei St.Gallen konnte den «sehr renitenten Mann» festnehmen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Der Mann dürfte noch weitere Personen im Bereich Bahnhof-Bahnhofplatz belästigt oder angegangen haben. Die beiden Männer mussten mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Personen, welche Angaben zur Gewalttat oder andere Angaben zum sich auffällig verhaltenden Beschuldigten machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Mels unter 058 229 78 00 zu melden. (kapo/ste)