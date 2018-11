Polizei erwischt in Oberriet mutmasslichen Verbrecher nach Flucht Am Donnerstag (22.11.2018), kurz nach 21 Uhr, ist ein Auto mit zwei Insassen durch eine Grenzkontrolle bei Montlingen durchgebrochen. Auf der Flucht vor der Grenzwacht-Patrouille verursachte das Fluchtauto einen Unfall. Dabei wurde einer der Flüchtenden und ein Grenzwächter leicht verletzt.

(wo) Die beiden Insassen des Fluchtautos konnten vorerst flüchten. Im Zuge der Fahndung konnte einer der mutmasslichen Einbrecher, ein 37-jähriger Pole, durch die Kantonspolizei St.Gallen festgenommen werden, wie sie mitteilt.

Die Verhaftung erfolgte nach der Flucht. (Bild: Kapo SG)

Auch der Wagen der zivilen Grenzwacht-Patrouille wurde beschädigt. Ein 26-jähriger Grenzwächter wurde leicht verletzt. (Bild: Kapo SG)

Eine Patrouille des Grenzwachtkorps beabsichtigte beim Grenzübergang Montlingen ein einreisendes Auto mit zwei unbekannten Männern zu kontrollieren. Plötzlich beschleunigte der Autofahrer und setzte seine Fahrt in Richtung Oberriet fort. Die Patrouille des Grenzwachtkorps folgte dem flüchtenden Auto und holte dieses auf der Montlingerstrasse in Fahrtrichtung Oberriet Zentrum ein. Bei der Verzweigung Montlinger-/Neufeldstrasse wendete der flüchtige Autolenker um eine Verkehrsinseln und beabsichtigte in die Gegenrichtung zu flüchten. Die zivile Grenzwacht-Patrouille versuchte dem Auto den Fluchtweg zu blockieren. Dabei rammte das Fluchtauto den Patrouillenwagen und prallte gegen den Randstein auf der gegenüberliegenden Strassenseite und kam auf dem Trottoir zum Stillstand.

Eine Person weiterhin flüchtig

Im Anschluss flüchteten zwei Männer getrennt voneinander in Richtung Rhein. Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen nahmen umgehend die Fahndung nach den flüchtigen Personen auf. Einer Patrouille fiel dabei eine männliche Person im Gebiet Lehen auf. Bei der Person handelt es sich um einen der flüchtigen Männer. Er wurde festgenommen. Der 37-jährige Pole steht im Verdacht Einbrüche begangen oder geplant zu haben. Gegen ihn und seinen nach wie vor flüchtigen Partner wird deswegen ermittelt. Beim Unfall wurden der 37-Jährige und ein 26-jähriger Grenzwächter leicht verletzt.