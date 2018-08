Pick Up verliert bei Domat/Ems sein Hardtop und beschädigt ein Auto Am Donnerstag hat ein Pick Up auf der Autobahn A13 sein Hardtop verloren. Dieses fiel auf einen dahinter fahrendes Auto und beschädigte es. Die lenkende Person des Pick Ups fuhr weiter, wie die Kantonspolizei meldet.

Dieses Hardtop löste sich von einem dunklen Pick Up mit der Heck-Aufschrift "Disentis". (Bild: Kapo GR)

(wo) Eine 42-jährige Autolenkerin fuhr am Donnerstagmorgen kurz vor elf Uhr in Domat/Ems beim Anschluss Vial hinter einem Pick Up auf die Nordspur der A13 ein. Nach dem Einfahren auf die Autobahn verlor der Pick Up seinen Dachaufbau, ein sogenanntes Hardtop. Das Hardtop fiel auf das Auto der 42-Jährigen, wobei an diesem erheblicher Sachschaden entstand. Die Kantonspolizei Graubünden sucht die lenkende Person des unbekannten Pick Ups oder weitere Personen, die Angaben zu diesem Fahrzeug machen können. Das Fahrzeug hat eine dunkle Farbe und ist mit einer Heckaufschrift "Disentis" versehen.

Das Hardtop richtete erheblichen Schaden an. (Bild: Kapo GR)

Hinweise bitte an den Verkehrsstützpunk Chur, Telefon 081 257 72 50.