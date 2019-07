Philipp Gubler aus Werdenberg entscheidet Triathlon-Rennen im Halbmarathon Am Sonntag startete der Werdenberger Philipp Gubler beim Ironman Jönköping in Schweden. Er entschied das Rennen in der Kategorie M35 mit einem Vorsprung von 3:46 Minuten.

Philipp Gubler (dritter von rechts) erreichte in Jönköping Rang eins in seiner Altersklasse M35. (Bild: PD)

(pd) Am Sonntag startete der Werdenberger Philipp Gubler beim Ironman Jönköping in Schweden. Nach den heissen Tagen in der Schweiz war die Umstellung gross, den der Norden machte seinem Ruf alle Ehre. Beim Start herrschte Regen und das Thermometer zeigte lediglich 10 Grad an.

Gubler kam auf dem Rad nicht auf Touren

Über 1,9 Kilometer Schwimmen gelang Gubler eine ansprechende Leistung und er blieb unter 30 Minuten – Platz fünf in seiner Altersklasse. Für einmal kam er auf dem Rad aber nicht auf Touren. «Das Radfahren war ein einziger Kampf», erzählt er. Die Top 4 lieferten sich einen harten Kampf um eine gute Ausgangslage für den abschliessenden Lauf. Auf diesen wechselte Philipp Gubler als Vierter mit einem Rückstand von 4:12 Minuten auf Platz eins. In diesem Halbmarathon startete der Werdenberger eine magistrale Aufholjagd. Bei Kilometer 4 betrug der Rückstand nur noch drei Minuten und er stand bereits auf dem Podest. Nach 13 Kilometer übernahm er die Spitze und gab diese bis zum Ende nicht mehr ab. Er entschied das Rennen in der Kategorie M35 mit einem Vorsprung von 3:46 Minuten. In der Tageswertung klassierte er sich im Feld von 2300 Athleten auf Rang 19.

In Jönköping holte er gar den Quali-Platz für die WM 2020 in Neuseeland heraus. «Doch ich lehnte dankend ab», erklärt Gubler. «Ich möchte mich auf die diesjährige WM konzentrieren und das nächste Jahr offenlassen.» Nach einer Pause startet er die Vorbereitung auf den Saisonhöhepunkt, der am 7. September in Nizza stattfindet.