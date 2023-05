Pferdesport Zwei Fehler im Stechparcours für den Reitverein Werdenberg Beim Springturnier in Altstätten fand am Samstag die zweite OKV-Cup-Qualifikation statt. Bei Adrian Oehrli mit Levito fielen zwei Stangen in den Sand.

Martina Guntli gewann die Einlaufprüfung. Bild: Katharina Rutz

Nachdem die Equipe des Reitvereins (RV) Werdenberg bei der ersten OKV-Cup-Qualifikationsprüfung vor einer Woche in Balzers den neunten Platz belegte, reichte es bei der zweiten Qualifikation in Altstätten für Rang sieben. Im Zwischenklassement bedeutet das derzeit den 9. Rang von 13 teilnehmenden Vereinen.

Aussergewöhnlich viele Equipen im Stechen

Für den RV Werdenberg waren in Altstätten Renate Berner (Sennwald), Tamara Fässler (Rüthi), Martina Guntli (Sennwald) und Adrian Oehrli (Salez) am Start. Mit 8 von 13 Vereinen empfahlen sich aussergewöhnlich viele für das Stechen. Dort ging für den RV Werdenberg erst Renate Berner mit Paradise an den Start und blieb fehlerfrei. Bei Adrian Oehrli mit Levito fielen zwei Stangen in den Sand.

Gewonnen hat der KV Oberrheintal. Die nächste Qualifikationsprüfung findet am 4. Juni in Werdenberg statt.

Einen Sieg verbuchen konnte Martina Guntli mit Royal Rubina in der Einlaufprüfung.