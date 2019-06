Pfanne auf Gaskochherd vergessen: In Trübbach brannten zwei Schrebergartenhäuser

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind zwei Gartenhäuser in einem Schrebergarten in Trübbach in Brand geraten und vollständig abgebrannt. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 14 000 Franken.