Fast alle Gemeinden in der W&O-Region halten an ihrer Neuzuzügerbegrüssung fest Die meisten Gemeinden der Region führen regelmässig eine Neuzuzügerbegrüssung durch. Der persönliche Kontakt sei wertvoll. Katharina Rutz

In Sennwald wurde die Neuzuzügerbegrüssung vor drei Jahren auf Wunsch aus der Bevölkerung neu eingeführt. Bild: PD

Obwohl die Gemeinde Wartau vor sechs Jahren die Neuzuzügerbegrüssung abgeschafft hat, steht sie im engen Kontakt mit der Bevölkerung. «Der Gemeinde Wartau ist es generell wichtig, im Austausch mit den Einwohnerinnen und Einwohnern zu sein», sagt Beat Tinner. Er zählt dabei neben der Bürgerversammlung die Orientierungsversammlungen und Mitwirkungsprojekte auf. Ausserdem gibt es in Wartau den Anlass 60+ sowie Informationsveranstaltungen an den Schulen und den Neujahrsempfang. «Aus diesen Überlegungen werden aktuell in Wartau keine Neuzuzügerbegrüssungen durchgeführt. Sollte sich das Bedürfnis diesbezüglich ändern, wird der Gemeinderat über eine Wiedereinführung diskutieren», so Tinner.

In Sevelen wird die Neuzuzügerbegrüssung noch durchgeführt, allerdings zusammen mit der Neujahrsbegrüssung. «Dort sind sowohl die Neuzuzüger als auch der Rest der Bevölkerung eingeladen. Die Gemeinde wird vorgestellt und über Aktuelles wird informiert», erklärt Susanna M. Solenthaler, Gemeinderatsschreiberin. Der Anlass sei «sehr gefragt».

Rund die Hälfte der Neuzuzüger nimmt teil

Jährlich führt Gams eine Neuzuzügerbegrüssung durch. Jeweils 30 bis 50 Prozent aller Neuzuzüger folgen der Einladung und nehmen daran teil. Dieses Jahr besichtigte man die Alte Mühle und verschob sich für das Nachtessen ins Hotel Schäfli. Die verschiedenen Körperschaften wie Politische Gemeinde, Schule, Ortsgemeinde sowie die Kirchgemeinden konnten sich zwischen den Gängen kurz präsentieren.

«Gemäss den Rückmeldungen wird dieser Anlass sehr geschätzt, es ergeben sich jeweils gute Gespräche.»

Das sagt Fredy Schöb, Gemeindepräsident von Gams. Obwohl man sich heutzutage sehr schnell im Internet informieren könne, sei der persönliche Kontakt zu den Neuzuzügern sehr wertvoll.

In Wildhaus-Alt St.Johann findet die Neuzuzügerbegrüssung alle zwei Jahre statt. Die Neuzuzüger werden zu einem reichhaltigen Apéro und einem touristischen Highlight eingeladen. So besuchte man den Zeltainer, die Wildenburg, die Klangschmiede, die Propstei oder die Zwingliausstellung. Jeweils rund 30 bis 40 Personen nehmen laut der Wildhauser Gemeinderatsschreiberin Sabrina Lusti daran teil.

In Grabs alle zwei Jahre

In Grabs findet die Neuzuzügerbegrüssung mittlerweile ebenfalls alle zwei Jahre statt. Nach einem Unterbruch in den Jahren 2013 bis 2015 hat sich dies nun so eingependelt. Der Anlass sei eine Kombination zwischen Gemeindetag und Neuzuzügerbegrüssung, sagt Werner Hefti, Gemeinderatsschreiber. Von den durchschnittlich 500 Zuzügern von Grabs nehmen etwa zwischen 50 und 80 Personen daran teil. Der Anlass werde sehr geschätzt. Organisiert wird der Anlass von der Gemeinderätin Katrin Schulthess. Beim letzten Anlass im Jahr 2018 besuchten die Neuzuzüger das Schloss Werdenberg. Nach einem reichhaltigen Apéro gab es ebenfalls eine Vorstellung der Gemeinde. Danach konnten sich die Neuzuzüger an den verschiedenen Informationsständen über die Gemeinde noch weiter informieren.

Dicht gedrängtes Programm in Buchs

Der Verkehrsverein der Stadt Buchs organisiert seit Jahren die Neuzuzügerbegrüssung. Inzwischen hat die «City Tour», wie Andreas Vetsch, Präsident des Verkehrsvereins, den Anlass nennt, ein dicht gedrängtes Programm. Mit dem Bus fährt man vom Fabriggli nach Räfis, über die Scuola Vivante ins Industriegebiet mit besonderem Augenmerk auf die Entsorgungsmöglichkeiten. Schliesslich führt die Tour zum BZB und zum Schulhaus Hanfland wo über weitere Themen der Stadt Buchs informiert wird, wie beispielsweise zum Wohnen im Alter. Der Anlass endet schliesslich im Atrium mit einem Mittagessen. Von den 650 Angeschriebenen sind knapp 100 Personen der Einladung dieses Jahr gefolgt. «Wir erfahren viel Begeisterung für unseren Anlass», sagt Andreas Vetsch. Er ist bereits seit fast 20 Jahren in die Organisation des Anlasses involviert.

In Sennwald neu eingeführt

Auch in Sennwald findet jedes Jahr eine Neuzuzügerbegrüssung statt. Dies allerdings erst seit drei Jahren. «Es wurde von der Bevölkerung gewünscht einen solchen Anlass durchzuführen», sagt Peter Kindler, Gemeindepräsident. Rund die Hälfte der Eingeladenen würden jeweils kommen und reges Interesse an der Gemeinde zeigen. Dabei findet der Anlass immer in einem anderen Dorf statt – nächstes Jahr in Haag. «Alle Dörfer schaffe ich nun in meiner Amtszeit leider nicht mehr», so Peter Kindler.