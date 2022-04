Per Velo, auf Skates, zu Fuss 44 Kilometer reines Fahrvergnügen: Was es am Slow-up Werdenberg-Liechtenstein alles zu entdecken gibt Nach bewährtem Muster findet am 1. Mai der 15. Slow-up Werdenberg-Liechtenstein statt. Der Startschuss erfolgt um 10 Uhr in Buchs. Die Liste der Attraktionen, die entlang der Strecke geboten werden, ist lang.

3 Bilder 3 Bilder Der Slow-up Werdenberg-Liechtenstein am 1. Mai ist sportliche Ertüchtigung und ein Ort der Begegnung zugleich. Bild: Heini Schwendener

Am Sonntag, 1. Mai, ist wieder Slow-up-Zeit. Heuer ist bereits die 15. Austragung. Es stehen 44 Kilometer Hauptstrassen von 10 bis 17 Uhr für den nichtmotorisierten Verkehr zur Verfügung. Der Slow-up Werdenberg-Liechtenstein ist ein Fest für die ganze Familie. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung nicht erforderlich. Der Ein- und Ausstiegsort auf dem Rundkurs kann jederzeit frei gewählt werden.

Der einzigartige Sonntag bietet all jenen, die mit dem Rad, den Skates oder zu Fuss unterwegs sind, autofreie Hauptstrassen und viele Attraktionen. Die Geschwindigkeit ergibt sich an diesem aktiven Erlebnistag einzig und allein durch die eigene Muskelkraft und erlaubt, die Region auf eine gesundheitsfördernde, entschleunigte Art neu zu entdecken.

Der Startschuss erfolgt in Buchs

Der Rundkurs führt durch die Region Werdenberg und das Fürstentum Liechtenstein und verbindet den gemeinsamen Lebensraum – in einer für den Langsamverkehr idealen Umgebung. Die Fuss- und Radwegbrücke zwischen Buchs und Schaan teilt den Slow-up Werdenberg-Liechtenstein in eine Nord- und Südschlaufe.

Aus Sicherheitsgründen gilt am Slow-up Werdenberg-Liechtenstein die Einbahnrichtung gegen den Uhrzeigersinn – von Sennwald nach Wartau und von Vaduz nach Ruggell. Es wird empfohlen, einen Helm sowie angemessene Schutzausrüstung zu tragen.

Die Rolle des «Eröffnungs- Villages» übernimmt am 1. Mai die Stadt Buchs. Gemeinsam wird um 10 Uhr beim «Festplatz Migros Buchs» die Strecke freigegeben.

Spezialitäten sind saisonal und regional

Gesund sind die Teilnehmenden nicht nur auf der Strecke unterwegs, sondern auch bei den Gastro-Angeboten. Wiederum beteiligt sich der Slow-up Werdenberg-Liechtenstein an der nationalen Slow-up-Aktion «slowAppetit». Auf der Speisekarte stehen Slow-up-Spezialitäten, die bewusst regional, saisonal und ausgewogen sind.

Angeboten werden die speziellen Gerichte in Salez, Grabs, Buchs, Rans, Plattis, Gamprin und Ruggell. Ob frischer Ribel, eine herzhafte Werdenberger Buurawurscht oder eine Rüebli- Suppe vom Feld neben der Strecke: Für alle ist was dabei.

Der Slow-up Werdenberg- Liechtenstein unterstützt zudem die Massnahmen von Gesundheitsförderung Schweiz: In jeder Slow-up-Gemeinde werden frisches Trinkwasser sowie Gemüse und Früchte angeboten. Ebenso weist die Slow-up- Übersichtskarte auf zugängliche Brunnen entlang der Strecke hin.

Wichtig ist auch, dass neben den Teilnehmenden auch der fahrbare Untersatz heil nach Hause kommt. Bei Pannen oder kleineren Defekten helfen die Bike-World-Teams in Gams, Buchs, Vaduz und Ruggell. Mechaniker reparieren kostenlos die Velos sowie Inline-Skates der Slow-up-Aktiven – verrechnet wird nur das Material.

Wettbewerb, Umfrage und 1000-Meter-Test

Neben der sportlichen Aktivität und dem Frönen von kulinarischen Genüssen ist am Slow-up für Spiel und Spass am Streckenrand gesorgt. Gemeinsam mit nationalen Partnern organisiert Slow-up einen Wettbewerb. Als Hauptpreise warten Ferien, ein Mountainbike oder Einkaufsgutscheine. Eine Teilnahme ist unter www.slowup.ch möglich.

Die Offene Jugendarbeit Liechtenstein (Jugendtreff Eschen-Nendeln) sowie das «aha – Tipps & Infos für junge Leute» haben gemeinsam mit einer Gruppe Jugendlicher für den diesjährigen Slow-up einen Stand beim «Lindaplatz SAL» in Schaan vorbereitet. Angeboten werden eine «pimp my bike»- Station, eine Umfrage zum Thema «Radfahren in Liechtenstein», Glücksrad, Chillout-Ecke sowie eine «Wasser-Refill»- Möglichkeit.

Der Radfahrerverein Mauren organisiert erstmals auf einem abgetrennten Bereich der autofreien Hauptstrasse zwischen Schaan und Bendern einen «Kilometer-Test». Alle sind eingeladen, 1000 Meter Slow-up-Strecke mit professioneller Zeitmessung abzuspulen.

Velos können auch gemietet werden

Wer kein passendes Gefährt für den Slow-up Werdenberg-Liechtenstein hat, muss auf diesen nicht verzichten. Der Servicepartner «Rent a Bike» bietet am Festplatz «Migros Buchs» eine vielfältige Mietvelo-Flotte an und stellt eine ideale Kombination für eine ÖV-Anreise dar.

In Zusammenarbeit mit dem zweiten nationalen Servicepartner «Stiftung Cerebral» werden auch Spezialfahrzeuge für Menschen mit einer Behinderung angeboten. Reservationen können unter www.rentabike.ch/ slowUp oder per Telefon, 041 925 11 70, bis Freitag vor dem Slow-up um 17 Uhr) vorgenommen werden. (pd)