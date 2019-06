Pascal Takacs, Präsident TV Buchs, zu den Leistungen seiner Turner am Eidgenössischen Turnfest: «Das Maximum herausgeholt» Mit der Note 28,88 und Rang vier in der 2. Stärkeklasse darf der Turnverein Buchs auf ein äusserst erfolgreiches Eidgenössisches Turnfest zurückblicken. Am Bahnhof wartete auf die Turner ein grosser Empfang. Robert Kucera

Grosser Empfang für den TV Buchs am Bahnhof Buchs mit dem obligaten Fahnengruss. (Bild: Robert Kucera)

Ehre, wem Ehre gebührt: Diesen sonntäglichen Grossaufmarsch zum Empfang am Bahnhof Buchs haben sich die Turnerinnen und Turner des TV Buchs redlich verdient. Am Eidgenössischen Turnfest in Aarau resultierte in der 2. Stärkeklasse mit der Top-Note 28,88 Rang vier – besser war kein Verein aus der Region klassiert. Präsident Pascal Takacs ist dementsprechend überglücklich:

«Wir haben nie im Leben mit dieser Note gerechnet. Für uns ist das ein mega rosser Erfolg.»

Dass das Podest knapp verfehlt wurde, trübt die Freude in keinster Weise. «Wir habe nicht Platz vier verloren, sondern Platz vier gewonnen», hält Takacs fest und ist auf jeden einzelnen Turner, der mitgemacht hat, stolz.

Positive Stimmung pushte die Turner

Auch Oberturner Samuel Graf hält sich nicht lange auf, einem Podestplatz nachzutrauern. «Im Nachhinein kann man schon

sagen, dass es schade ist. Aber wenn man uns vor einer Woche gesagt hätte, wir werden Vierte, dann hätten wir alle das unterschrieben.»

Graf schätzt die erbrachten Leistungen am Eidgenössischen Turnfest sehr hoch ein, zumal sie an so einem Grossanlass abgerufen werden konnten. Wie der Oberturner weiter erzählt, sei es wichtig gewesen, dass man mit ausgezeichneten Leistungen ins Turnfest startete.

Die positive Stimmung, erinnert er sich, habe die Turner regelrecht gepusht. Im Vergleich zu den Vorbereitungswettkämpfen in Richtung Aarau hat sich der TV Buchs gesteigert und die vor dem Fest anvisierte 28,00 um Längen überboten. «Wir haben in allen Disziplinen das Maximum herausgeholt. Mehr lag gar nicht drin», lobt der Präsident seine Crew und hebt auch den sozialen Aspekt eines solchen grossen Turnfests hervor: «Es zählt nicht nur das Resultat. Wir haben als Verein alles gegeben, haben uns gefunden, zusammen ein schönes Fest erlebt und uns alle besser kennengelernt.»

Doch der Turnverein Buchs hat nicht nur gefeiert, wie Präsident Takacs und Oberturner Graf erzählen. Gemeinsames Bibbern am Samstag war angesagt.

«Alle halbe Stunde schauten wir uns die Rangliste an»,

sagt Takacs. «Wir waren lange Zweite, dann Dritte und plötzlich Vierte», erinnert sich Graf. Je länger das Turnfest dauerte, desto weniger wollte man den Platz unter den ersten fünf verlieren.

Als die Leidenszeit am Samstagabend um etwa 22 Uhr zu Ende war, waren die Buchser Turner längst nicht mehr alle zusammen. Deshalb verschob man das gemeinsame Anstossen. Nach dem Empfang am Bahnhof Buchs ging es zu Fuss zum Pontonierhaus, wo gefeiert wurde.

Ausserdem wurden die Auszeichnungen vom ersten Turnfest-Wochenende unter grossem Applaus verteilt. «Für uns ist das eine grosse Ehre, dass so viele Vereine, so viele Angehörige gekommen sind, freut sich Takacs über den Empfang und schätzt das Buchser Miteinander sehr.