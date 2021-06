Para-EM Leichtathletik Knappes Rennen: Alexandra Helbling holt Bronze Im zweiten EM-Wettkampf hat es geklappt: Die in der Gemeinde Wartau aufgewachsene Alexandra Helbling fährt aufs Podest

Kampf um den dritten Platz über 400 Meter: Alexandra Helbling (rechts) setzt sich schliesslich knapp gegen Melanie Woods aus Grossbritannien durch und holt sich ihre 13. EM-Medaille. Tadeusz Skwiot

Was Alexandra Helbling über 100 Meter verwehrt blieb, holte sie am Donnerstagabend im Rennen über 400 Meter nach und sicherte sich ihre erste Medaille an der Para-EM Leichtathletik im polnischen Bydgoszcz.

In einem spannenden Rennen der Kategorie T54 setzte sich die Deutsche Maria Merle Menje an die Ranglistenspitze. Dahinter wurde es eng: Die zweitplatzierte Türkin Zubeyde Supurgeci querte die Ziellinie 0,5 Sekunden vor der 27-jährigen Alexandra Helbling, die Schweizerin blieb ihrerseits um nur 0,33 Sekunden vor Melanie Woods aus Grossbritannien.

Es ist die insgesamt 13. Medaille für Alexandra Helbling an Europameisterschaften und die 7. bronzene Auszeichnung. Der Höhepunkt war Berlin mit 5 Medaillen und Gold über die 400-Meter-Distanz.