Skicross-WM Out im Viertelfinal: Jonas Lenherr mit enttäuschender WM - dafür schreibt ein anderer Schweizer Skicrossgeschichte Die Skicross-WM in Idre Fjäll (Schweden) war für den 31-jährigen

Jonas Lenherr schneller vorbei als er es sich vorgestellt hatte. Nach seinem Sturz im Viertelfinal musste er sich mit Rang 14 begnügen.

Keine WM-Medaille: Jonas Lenherr schied im Viertelfinal aus. Bild: Anders Wiklund/EPA

Der Start seines Viertelfinal-Heats glückte Jonas Lenherr noch bestens, der Gamser lag souverän auf Platz eins. Doch noch im oberen Streckenteil schied Lenherr nach einem Sturz aus. Somit wartet er weiter auf seine erste Top-Platzierung an einer Weltmeisterschaft. Nach Rang 18 in der Sierra Nevada (Spanien) 2017 und Platz 12 in Solitude (USA) 2019 ist es nun in Idre Fjäll Rang 14.

Dafür sorgte sein Teamkollege Alex Fiva mit seiner Gold-Fahrt für einen historischen Moment in der Schweizer Skicrossgeschichte: Es ist die allererste WM-Medaille für die Männer – und zugleich der erste Schweizer Weltmeister. Eine Weltmeisterin hatte man ja schon: Fanny Smith im Jahr 2013.