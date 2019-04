Nach erfolgreicher Jahrbuch-Herausgabe blickt die HHVW optimistisch in die Zukunft Dank des Erfolgs des ersten, unter neuer Redaktionsleitung herausgegebenen Werdenberger Jahrbuches, blicken die Verantwortlichen optimistisch in die Zukunft. Adi Lippuner

Die Mitglieder des HHVW schmökern im Jahrbuch 2018 und stöbern auf dem Büchertisch. (Bilder: Adi Lippuner)

Die Historisch-Heimatkundliche Vereinigung der Region Werdenberg (HHVW) hat die turbulenten Zeiten offenbar überstanden. Wie Präsidentin Susanne Keller-Giger, Buchs, anlässlich der Hauptversammlung am Donnerstagabend im «Buchserhof» betonte, «blicken wir optimistisch in die Zukunft. Unsere Publikation Werdenberger Jahrbuch 2018 konnte mit grosszügiger Unterstützung der Werdenberger Gemeinden und zahlreicher Privater finanziert werden».

Neuer Fonds «Publikationen» eröffnet

Ein Blick auf die Jahresrechnung zeigt, dass sich der Verein – trotz Mitgliederrückgang – auch finanziell erholt hat. Beim Verein konnte, bei Einnahmen von 11290 Franken, ein Gewinn von rund 1100 Franken verbucht werden. Der Einnahmenüberschuss beim Jahrbuch wird mit gut 10000 Franken ausgewiesen und wird in den neu eröffneten Fonds «Publikationen» eingelegt. «Dieses Ergebnis war nur möglich, weil wir grosszügige Beiträge erhielten», so die Präsidentin. Dank des finanziellen Polsters könne das aktuelle Jahrbuch mit Zuversicht realisiert werden. Der Jahresbeitrag der Mitglieder wird bei 30 Franken für Einzelpersonen und 50 Franken für Paare belassen.

Aktuelles Jahrbuch in Arbeit

Bezüglich des sich in Arbeit befindenden Jahrbuches war zu erfahren, dass als Schwerpunktthema Kommunikation gewählt wurde. «Dieses wird vielfältig präsentiert, und zwar von historisch bis philosophisch», so Susanne Keller. Die Anregung aus der Versammlung, das Jahresthema jeweils in die Vereinsaktivitäten einfliessen zu lassen mit dem Ziel, auch jüngere Interessenten anzusprechen, wurde vom Vorstand entgegengenommen. «Wir müssen allerdings feststellen, dass dies nicht ganz einfach ist. Beim aktuellen Jahrbuch wurde eine Schulklasse mit einbezogen, verbunden mit der Hoffnung, dass auch Eltern dieses Werk kaufen», betonte die Präsidentin.

Mehrere Aktivitäten, so im Juni ein Ausflug mit Besuch im Museum Prestegg in Altstätten und im August die Präsentation einer Mundartpublikation sowie im September die Exkursion zum Schloss Kyburg, stehen auf dem Programm.

Angeregte Diskussion zwischen Präsidentin Susanne Keller-Giger und dem Referenten Jörg Stähli.