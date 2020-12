Online-Wahl Jede Stimme zählt! Die gebürtige Wartauerin Julie Zogg ist nominiert zur Sportlerin des Jahres Noch bis 11. Dezember kann man der Alpin-Snowboarderin Julie Zogg, die letzte Saison drei Weltcupsiege eingefahren hat und den Gesamtsieg im Parallelslalom holte, die Stimme geben.

Steht zur Wahl zur Sportlerin des Jahres: die erfolgreiche Alpin-Snowboarderin Julie Zogg. Bild: Robert Kucera

(wo) Die Credit Suisse Sport Awards des Jahres 2020 finden nicht statt. Der «Blick» sprint in die Bresche und kürt für dieses Jahr die Sport-Helden 2020. In der Kategorie Sportlerinnen nominiert ist auch die gebürtige Wartauerin Julie Zogg. Wer ihr die Stimme geben will, kann dies bis 11. Dezember unter www.blick.ch/champions vornehmen.