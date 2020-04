Online-Psychologin Jessica Matzig hört kostenlos all denjenigen zu, denen es schlecht geht Die Werdenberger Psychologin Jessica Matzig hilft Menschen, denen es aufgrund der Coronakrise seelisch schlecht geht – und verlangt dafür kein Geld.

«Lachen ist wie das Coronavirus ansteckend – macht aber nicht krank», sagt Jessica Matzig. Bild: Diana Kottmann

Jessica Matzig war neun oder zehn Jahre alt, als sie in einem Krippenspiel die Zuschauer als Weihnachtsengel erfreute. Doch das war nur eine Rolle auf der Bühne.

Mittlerweile sind gut 20 Jahre vergangen und im übertragenen Sinn – so könnte man sagen– ist aus dem Weihnachtsengel ein «Coronaengel» geworden. Jessica Matzig, MSc in Clinical Psychology, hilft Menschen, denen es aufgrund der Coronakrise psychisch schlecht geht – kostenlos. Sie bietet einen psychologischen Telefon-, Whats-app- und E-Mail-Dienst an, bei dem sich alle Menschen mit ihren verschiedenen Sorgen rund um das Coronavirus melden dürfen.

Die aus dem Werdenberg stammende Frau hört zu. Wenn der Bedarf nach Ratschlägen oder weiterführender Hilfe nötig ist, berät oder vermittelt sie auch weiter.

Neugewonnene freie Zeit für andere einsetzen

Oberräfis, Trübbach, Buchs: Das sind die früheren Wohnstationen von Jessica Matzig. Nach ihrem Masterstudium in Psychologie und dem anschliessenden Schauspielstudium in London zog sie vorübergehend nach Plons (Mels). Ihren Lebensunterhalt nach dem Studium verdiente sie als Theater- und Filmschauspielerin. Der Ausbruch des Coronavirus hat auch ihr Leben verändert: Alle Schauspiel-Engagements sind abgesagt oder verschoben. Ihre neugewonnene freie Zeit möchte sie einsetzen, um für andere da zu sein.

«Angst kann ebenfalls Atemnot verursachen»

Während sich der Bundesrat mit seinen Massnahmen um die körperliche Gesundheit des Volkes sorgt, besteht gleichzeitig die Gefahr, dass die psychische Gesundheit etwas vernachlässigt wird. Aber gerade diese kann unter den geltenden Massnahmen leiden, denn soziale Isolation kann zu einer Vereinsamung führen. «Einsamkeit wirkt sich negativ auf die Psyche aus. Man läuft Gefahr, in eine Negativspirale zu geraten, aus der man alleine nicht mehr herauskommt», sagt die gelernte Psychologin. So könne also nicht nur das Coronavirus krank machen, sondern auch die daraus resultierende Isolation der Menschen.

«Nicht nur die Spitäler haben derzeit viel zu tun. Ich habe bemerkt, dass die Nachfrage an psychologischer Hilfestellung sehr stark gestiegen ist. Und je länger die Krise dauert, desto grösser wird der Anstieg diverser psychischer Erkrankungen sein.»

Weiter problematisch ist, wenn sich Menschen zu fest mit den Nachrichten rund um das Coronavirus befassen. «Es ist in Ordnung, wenn man sich sachlich informiert und sich danach wieder anderen Tätigkeiten widmet. Aber leider lassen sich viele von den negativen Nachrichten zu sehr beeinflussen. Dies fördert ihre Angst.» Wer Angst empfindet, könne beispielsweise Herzrasen oder Schlafstörungen bekommen.

Zwei weitere Symptome, welche Angst verursachen kann, sind auffallend ähnlich mit solchen des Coronavirus: beklemmende Gefühle und Atemnot. «Psyche und Körper sind eng verbunden. Auch die Psyche kann den Körper krank machen. Unter anderem können sich seelische Erkrankungen negativ auf das Immunsystem auswirken», so Jessica Matzig.

Lachen hilft und macht nicht krank

Während den Menschen bei körperlichen Leiden rund um das Virus geholfen wird, fühlen sich einige wortwörtlich alleingelassen, weil sie sich aus Angst vor einer Ansteckung nicht persönlich zu einem Psychologen trauen. «Gerade für solche Personen ist der Austausch via Telefon, E-Mail oder Whatsapp mit einer Psychologin sehr hilfreich.»

Mit ihrer kostenlosen Hilfe – einzig die Kosten des Telefonanbieters, wenn nicht über Whats- app telefoniert wird, fallen an – möchte Jessica Matzig den Leidenden in der Krise sagen: «Ihr seid nicht allein.» Wichtig ist für sie, dass die Menschen in der Krise nicht nur Sorgen haben, sondern auch lachen können. «Lachen ist ansteckend, macht aber im Gegensatz zum Virus gesund und nicht krank.»

Hinweis

Kontakt Handy: 0775290215 oder Mail: online.psychologist@ outlook.com