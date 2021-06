Olympia-Qualifikation Synchronschwimmen Lachendes und weinendes Auge aus Sicht des SC Flös Buchs: Das Duett aus Liechtenstein reist nach Tokio, das Schweizer Duett verpasst Olympia. Ein Quartett, das im Hallenbad Buchs die Sportart Synchronschwimmen erlernt hat, machte sich auf, sich für die Olympischen Spiele in Tokio zu qualifizieren. Ein Happy End gab es aber nur für die Liechtensteinerinnen Lara Mechnig und Marluce Schierscher. Die Schweizerinnen Vivienne Koch und Joelle Peschl sind ausgeschieden.

Geschafft: Lara Mechnig und Marluce Schierscher setzten sich am Olympiaqualifikationswettkampf in Barcelona durch und lösten das Ticket nach Tokio. Bild: Keystone

Im Qualifikationswettkampf für die Olympischen Spiele in Tokio in der Sportart Synchronschwimmen ist die Entscheidung am Sonntag gefallen. Doch nur eines von zwei gestarteten Duetts des SC Flös Buchs vermochte in der katalanischen Metropole Barcelona das Olympia-Ticket zu lösen. Gefordert war ein Platz unter den ersten neun.

Lara Mechnig und Marluce Schierscher (Liechtenstein) erreichten mit 167,6689 Punkten Platz acht, dicht gefolgt vom ebenfalls qualifizierten Kolumbien (166,0149) und dem knapp gescheiterten deutschen Synchronschwimmerinnen (165,8283).

Somit treten Mechnig und Schierscher die Nachfolge von Magdalena Brunner und Karin Singer an. Diese beiden Flöserinnen bestritten gleich zwei Olympische Spiele im Duett: Karin Singer zusammen mit Edith Boss 1984 und 1988, Magdalena Brunner mit Belinda Schmid 2004 und Ariane Schneider 2008. Dazu kommt noch Rahel Hobi, sie war 1992 Reserveschwimmerin des Duetts Claudia Pecinka / Caroline Imoberdorf.

Dennoch gibt es ein Novum: Erstmals haben sich zwei Flöserinnen gemeinsam für das Duett an die Olympischen Spiele qualifiziert.

Das Schweizer Flöser Duett, Vivienne Koch und Joelle Peschl erreichte den geforderten neuen Rang nicht und verpassen die Olympischen Spiele. Marta Perez / Key

Grund zur Freude also für den Werdenberger Vorzeigeverein SC Flös. Wenn da nicht das Schweizer Duett wäre. Vivienne Koch und Joelle Peschl verpassten als Elfte (162,8525 Punkte) die Erfüllung ihres Olympia-Traums. Auf das Neunte Kolumbien fehlten letztlich etwas mehr als drei Punkte. Somit geht für die Buchser die Olympiaqualifikation mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu Ende. Mit jubelnden Liechtensteinerinnen und enttäuschten Schweizerinnen.