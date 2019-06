Österreicher ohne Führerausweis stiehlt Mercedes bei Probefahrt in Mels Statt nur eine Probefahrt zu machen, hat ein 21-jähriger Österreicher am Donnerstagnachmittag in Mels ein Auto geklaut. In Quarten verursachte er damit auf der Autobahn A3 eine Streifkollision mit zwei Autos. In Mühlehorn prallte er in eine Hausecke. Die Kantonspolizei Glarus konnte den Österreicher in Mühlehorn festnehmen. Er war ohne Führerausweis und teilweise mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs.

Dieses Auto stahl der Österreicher. (Bilder: Kapo)

Ein 21-jähriger Österreicher begab sich zu einer Autogarage an der Grofstrasse in Mels und stieg in ein Auto für eine Probefahrt. Als ein Mitarbeiter der Garage die Kontrollschilder ans Auto montierte, flüchtete der 21-Jährige mit dem Auto zur Autobahn A3.

Mit massiv überhöhter Geschwindigkeit fuhr er mit dem Auto Richtung Reichenburg. Vor dem Murgwaldtunnel wurde die Autobahnsignalisation auf Rot geschaltet, wodurch ein kleinerer Rückstau entstand. Der 21-jährige Autofahrer wechselte auf den Überholstreifen und drängte sich durch den stauenden Verkehr. Dabei streifte er mit dem Auto die Autos eines 34-jährigen Mannes und eines 52-jährigen Mannes, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.

Fahrer flüchtete zu Fuss - Passanten hielten ihn fest

Der Dieb setzte seine Fahrt fort Richtung Mühlehorn GL, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. In Mühlehorn verliess er mit dem Auto die Autobahn und befuhr anschliessend die Dörflistrasse Richtung Filzbach. Dabei prallte das Auto in eine Hausecke. Der 21-Jährige flüchtete nach der Kollision zu Fuss Richtung Bahnhof Mühlehorn und stieg dort in einen Bus. Der Mann konnte durch Passanten aus dem Bus genommen und festgehalten werden, bis eine Patrouille der Kantonspolizei Glarus ihn festnahm.

Ohne Ausweis gefahren

Der Sachschaden am entwendeten Auto beläuft sich auf rund 15 000 Franken. An den zwei Autos entstand durch die Streifkollision Sachschaden von über 2000 Franken. Der Sachschaden an der Hausecke beträgt mehrere tausend Franken. Der 21-jährige Vorarlberger wird wegen Fahrzeugentwendung sowie mehrfacher Verletzung des Strassenverkehrsgesetzes bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen angezeigt. Er war nicht im Besitz eines Führerausweises.