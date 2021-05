Öffentlicher Verkehr Wechsel nach 21 Jahren: Hans Frei übergibt den Verwaltungsratspräsidentensitz bei Bus Ostschweiz AG an Daniel Wild Daniel Wild wird an der Generalversammlung der Bus Ostschweiz AG als Nachfolger von Hans Frei gewählt. Dem scheidenden Präsident kommt eine grosse Ehre zu teil: Der Elektrobus des Typs eCitaro trägt nun seinen Namen.

Der neue Verwaltungspräsident Daniel Wild mit seinem Vorgänger Hans Frei, dem neuen Verwaltungsrat This Zopfi sowie Unternehmensleiter BOS-Gruppe Roland Ochsner (von links). Bild: PD

Aufgrund der Coronapandemie wurde, wie bereits im vergangenen Jahr, die 26. Generalversammlung der Bus Ostschweiz AG ohne Anwesenheit der Aktionärinnen und Aktionäre durchgeführt. Sie fand auf dem Korrespondenzweg statt.

Am Donnerstag, 6. Mai wurden in Altstätten, am Hauptsitz der Bus Ostschweiz AG, von den anwesenden Verwaltungsräten die brieflich eingegangenen Stimmen und Beschlüsse ausgezählt.

Einbruch bei Fahrgästen und negatives Ergebnis

Die Covid-19-Krise beeinflusste das Geschäftsjahr 2020 stark und führte zu einem negativen Betriebsergebnis (EBIT). Auf den ersten Blick schliesst die Erfolgsrechnung mit einem substanziellen Gewinn von 513000 Franken und damit deutlich besser als im Vorjahr ab. Dieser Gewinn kommt aber nur dank der vom Bundesamt für Verkehr im Zuge der Verschärfung der subventionsrechtlichen Vorgaben vorgeschriebenen Auflösung aller stillen Reserven in Höhe von rund 2,5 Millionen Franken per Ende 2020 zu Stande. Das operative Betriebsergebnis ist hingegen mit minus 2 Millionen Franken negativ.

Mit 6,7 Millionen Fahrgästen (im Vorjahr fast 9 Millionen) in den Bussen sanken die Fahrgastzahlen über das ganze Jahr 2020 gesehen gegenüber dem Vorjahr pandemiebedingt um rund 25 Prozent. Grund dafür sind der Lockdown im März und April, aber auch die Homeoffice-Pflicht, fehlende Veranstaltungen, geschlossene Restaurants und Ausflugsziele und der fehlende Präsenzunterricht an höheren Schulen.

Kontinuierliche Entwicklung der Gruppe

Nach 21 Jahren tritt Hans Frei als Verwaltungsratspräsident der Bus Ostschweiz AG zurück. Als sein Nachfolger wurde Daniel Wild aus Wilen b. Wil gewählt. Er ist CEO der Klinik Littenheid. Als langjähriger Verwaltungsrat der BUS Ostschweiz AG kennt er die Unternehmensgruppe sehr gut, womit die kontinuierliche Weiterentwicklung der Gruppe nahtlos sichergestellt wird.

Nach vier Jahren im Amt tritt Dr. Bettina Fleisch aus Appenzell aus dem Verwaltungsrat aus. Ebenso stellte sich Christoph Häne aus Kirchberg nach mehr als siebzehn Jahren engagiertem und wertvollem Engagement als Verwaltungsrat zuerst der WilMobil AG und danach der BUS Ostschweiz AG nicht mehr zur Wiederwahl. Als Nachfolger auf diese Rücktritte wurden als Vertreter der Region Wil Hans Mäder, Stadtpräsident von Wil und, damit die juristische Kompetenz nach dem Rücktritt von Hans Frei im Verwaltungsrat nicht verloren geht, Mathias Zopfi, Ständerat aus dem Kantons Glarus und Rechtsanwalt, gewählt.

Elektrobus auf den Namen Hans Frei getauft

Der eCitaro von Mercedes Benz trägt künftig den Namen eines grossen Förderers des öffentlichen Verkehrs und insbesondere der Elektromobilität. Bereits 2010 hatte Hans Frei den Kauf eines Elektrobusses auf seiner Agenda. Damals war die Zeit noch nicht reif dafür.

Seit 2019 verkehrt der erste Elektrobus des Typs eCitaro in der Schweiz auf dem Netz der RTB Rheintal Bus. Anlässlich einer kleinen Feier wurde dieser Bus im Beisein seiner Gattin und von den scheidenden und neu gewählten Verwaltungsratsmitgliedern vor dem Depot Altstätten auf seinen Namen getauft.