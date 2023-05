Öffentliche Verkehrsmittel Bahn und Bus im W&O-Gebiet sollen attraktiver werden und ausgebaut werden Die Kantonsregierung hat die Inhalte des 7. ÖV-Programms veröffentlicht. Für das Werdenberg, Obertoggenburg und Sarganserland soll es ab 2025 bessere Anschlüsse und mehr Angebote auf Strasse und Schiene geben.

Buchs mit seinem Bahn- und Bushof soll künftig attraktivere Anschlüsse für Pendler und Reisende bieten können. Bild: Armando Bianco

Wie den umfangreichen Unterlagen des 7. ÖV-Programms (2024 bis 2028) der Kantonsregierung zu entnehmen ist, ermöglichen die Verbesserungen im Bahnfahrplan (siehe Kasten) auch Anpassungen bei den Busnetzen.

Die Erarbeitung der Busplanung Werdenberg/Obertoggenburg 2025 strebt eine Verkürzung der Reisezeiten und eine Erhöhung der Reisemöglichkeiten an. Die Busse im Werdenberg (und im Sarganserland )sind grundsätzlich auf die Knotenbahnhöfe Buchs und Sargans ausgerichtet.

Linien vom Werdenberg nach Liechtenstein

Die Ausbauten orientieren sich an den im Agglomerationsprogramm Werdenberg-Liechtenstein formulierten Stossrichtungen zum ÖV. Die Regierung unterbreitet dem Kantonsrat eine grenzüberschreitende Linie im Halbstundentakt von Gams nach Grabs, Buchs und Liechtenstein. Ein weiterer Vorschlag ist die Einführungen einer grenzüberschreitenden Linie (in Hauptverkehrszeiten im Halbstundentakt) von Gams nach Buchs und Liechtenstein. Auch enthält das Programm eine Verlängerung der Linie Vaduz-Sevelen-Buchs.

Der Ausbau der Doppelspur wird der Region ab 2025 neue Möglichkeiten eröffnen. Bild: Armando Bianco

Das Busangebot im Obertoggenburg soll bis 2025 ebenfalls angepasst bzw. verbessert werden, Details dazu sind noch zu erarbeiten.

Grosser Nachholbedarf bei Fuss- und Veloverkehr

Die Regierung hat die Ausbauschritte von Strasse, Schiene sowie Velo- und Fussgängerwegen für die nächsten Jahre in einer Sammelbotschaft zusammengefasst, um so «die verschiedenen Verkehrsarten optimal aufeinander abzustimmen». Für den gleichen Zeitraum hat sie das 18. Strassenbauprogramm erarbeitet.

Gesamthaft werden für den Kantonsstrassenbau 552 Mio. Franken aufgewendet. Mit 111 Mio. Franken will die Regierung den grössten Anteil davon in Verbesserungen zugunsten des Fuss- und Veloverkehrs investieren. In diesem Bereich bestehe grosser Nachholbedarf, heisst es in einer Medienmitteilung.

Für das Werdenberg und Obertoggenburg wird mit Blick auf 2025 ein neues Buskonzept geplant. Bild: Armando Bianco

Die grosse Anzahl der relativ kleinen bis mittleren Projekte sei dafür der Beweis. Sie werden durch den Bund mitfinanziert.

Neben dem Strassenbau werden über das Strassenbauprogramm auch Beiträge an Gemeinden, die Verkehrspolizei und die Mittel für den Kantonsstrassenunterhalt beschlossen. In der Septembersession wird sich der Kantonsrat abschliessend zur Vorlage äussern.

Bessere Anschlüsse für das Obertoggenburg

Das 7. ÖV-Programm des Kantons enthält auch Verbesserungen im Bahnangebot, wie ein Blick in die Unterlagen zeigt. Diese sind bereits bekannt und hängen mit dem Doppelspurausbau zusammen.

Auf der Achse St. Gallen-Buchs-Sargans wird ab dem Jahr 2025 der Halbstundentakt im Fernverkehr eingeführt. Auf der Intercity-Strecke von Zürich via Sargans nach Chur soll es ab 2026 einen durchgehenden Halbstundentakt geben.

Mit der Inbetriebnahme der ersten Etappe der Stadtbahn Obersee 2024 wird das Toggenburg besser an die Stadt Rapperswil-Jona und das Zürcher Oberland angeschlossen, heisst es weiter. Die Fahrlage der S2 zwischen Nesslau und Wattwil wird ab Fahrplan 2024 um wenige Minuten angepasst. Dadurch können im Bahnhof Wattwil aus dem oberen Toggenburg attraktive Anschlüsse in alle Richtungen angeboten werden, ist die Regierung überzeugt.