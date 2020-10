Oberschan: alkoholisiert einen Auffahrunfall verursacht Ein 21-jähriger Autolenker hat am Samstagabend auf der Alpenstrasse in Richtung Vermärsch einen Auffahrunfall verursacht, Weil er alkoholisiert war musste er seinen Führerausweis abgeben.

Hier ist der 21-Jährige ins Heck des vor ihm fahrenden Autos geprallt. Bild: Kantonspolizei St.Gallen

(wo) Am Samstag um 20.15 Uhr ist es an der Alpenstrasse in Oberschan zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos gekommen. Verletzt wurde niemand. Ein 21-jähriger Mann musste seinen Führerausweis abgeben.

Ein 21-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto Richtung Vermärsch. Dabei bemerkte er nicht, dass das vor ihm fahrende Auto aufgrund eines entgegenkommenden Fahrzeuges auf der eher schmalen Strasse anhalten musste. Daraufhin kam es zur Auffahrkollision zwischen den beiden Autos. Beim Unfall wurde niemand verletzt.

Fast 2 Promille Alkohol im Blut

Die beim 21-Jährigen durchgeführte Atem-Alkoholmessung zeigte einen Wert von 0.95 mg/l an, was 1,9 Promille entspricht. Er musste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen eine Blut- und Urinprobe abgeben.

Zudem wurde ihm der Führerausweis auf der Stelle abgenommen. Es entstand Sachschaden von gegen 6000 Franken.